Nagytakarításra fel! Több kulcsjátékosától is megválna a Bayern München ezen a nyáron!

A Sport Bild információi szerint a Bayern München több sztárjához sem ragaszkodik a nyári átigazolási ablakban.

Vincent Kompany vezetőedző, Max Eberl vezérigazgató és Christoph Freund sportigazgató keretépítésének az is a része a Bayern-nél, hogy a korábbi kulcsembereknek egyértelműen jelezze a klub, hogy mostantól nem számítanak garantált kezdőjátékosoknak, sőt adott esetben akár meg is válnának tőlük – számolt be róla a német lap.

Matthijs de Ligt

Joshua Kimmich és Leon Goretzka után Matthijs de Ligt ügynökével is világosan közölték Eberlék, hogy a védő nem szerepel a klub terveiben. A Manchester Uniteddel kapcsolatos pletykák pedig ismertek, sajtóhírek szerint a 24 éves holland védő távozik Münchenből a nyáron.

Joshua Kimmich

Kimmich éves fizetése 15 millió euró, plusz ha szezononként minimum 42-szer pályára lép, további 5 milliót kap. A bajorok vezetősége azonban a továbbiakban már nem szeretné kifizetni ezt az összeget.

Maga a játékos nyitott arra, hogy belemenjen a szerződése utolsó évébe, aminek az is a következménye lehet, hogy jövőre ingyen távozik.

A német válogatott játékos azt nyilatkozta, hogy elsődlegesen a Bayernnel szeretne tárgyalni a jövőjét illetően, a kérdés csak az, hogy a fentebb említett pletykák voltak-e a tárgyalások, amiket a vezetőséggel folytatott vagy majd a pihenője után ül le beszélgetni a fejesekkel. A 29 éves védő saját magát képviseli, nincs ügynöke.

Leon Goretzka

Leon Goretzkával is közölték, hogy egész nyugodtan távozhat, de ő továbbra is nagyon szívesen Münchenben maradna. A 29 éves játékos szerződése 2026-ig szól. A Bild cikkében arról ír, hogy középpályás "minden szezonban eljut valahogy addig, hogy megkapja a kellő játéklehetőséget, ezért akárcsak tavaly, most sem gondolkodik a távozáson". Goretzka az egyetlen a potenciális távozók közül, aki már megkezdte a felkészülést az új tréner, Vincent Kompany alatt.

Alphonso Davies

Alphonso Davies ügynöke, Nick Huoseh évi 16 millió eurót és egy 15 milliós aláírási bónuszt követelt a bajoroktól a hosszabbítás feltételeként, valamint még egy több mint 150 millió eurós kivásárlási záradékot is szeretett volna az új kontraktusba.

A legvalószínűbb forgatókönyv továbbra is az, hogy kanadai védő marad ezen a nyáron a német rekordbajnoknál, és vagy hosszabbít a szezon közben, vagy ingyen távozik annak legvégén.

Az érkezők fizetése

Na de térjünk át az érkezőkre, hiszen azokból is akadt bőven az elmúlt hetekben. A müncheniek új igazolásai (Itó Hiroki, Michael Olise és João Palhinha) közül egyik labdarúgó fizetése sem haladja meg az évi 12 milliót, ez pedig illeszkedik a klub stratégiájához.

Forrás: Sport Bild