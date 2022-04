Két, korábban nagypályán sikeres labdarúgó, Juhász Roland és Czvitkovics Péter is csatlakozott a júniusi Európa-bajnokságra készülő magyar minifutball-válogatotthoz, melynek a döntőbe jutás a célja a Kassán sorra kerülő kontinensviadalon.

Az Országos Minifutball Szövetség keddi sajtótájékoztatóján Tibor Dávid elnök felidézte, hogy az eredetileg 1990-ben létrehozott szövetség 2015-ben újjáalakult, s azóta folyamatosan fejlődik. A nemzeti csapat először 2015-ben szerepelt Eb-n, s az utóbbi években a kontinens legjobbjai közé nőtte ki magát, a mostani kontinenstornára az első kalapból sorsolták ki. Az eddigi legjobb szereplést a 2017-es Európa-bajnokságon produkálta az együttes, amikor bronzérmet nyert, most pedig azt reméli az elnök, hogy Kassán még ezt is túl tudja szárnyalni.

Ebben lehet a csapat segítségére a nagypályán 95-szörös válogatott, a 2016-os Eb-n is szerepelt Juhász Roland, valamint a nemzeti csapatban 10-szer pályára lépett Czvitkovics Péter, illetve a kerethez szintén most csatlakozó Dunai András.

Juhász, az Anderlecht korábbi védője arról beszélt, hogy visszavonulása után is szeretett volna futballozni, Nagy Lajos szövetségi kapitány megkeresése ezért is jött jókor a számára.

„Bármilyen szinten válogatottnak lenni nagy dolog, a döntésemben ez is szerepet játszott” - jegyezte meg Juhász, aki megtisztelőnek nevezte a felkérést, egyúttal reményét fejezte ki, hogy segíteni tud a csapatnak.

Nagy Lajos öt éve irányítja a nemzeti együttest, s szavai szerint mindig is foglalkoztatta, hogy miként tudna előrelépni a válogatottal. Mint mondta, a nagypályától visszavonult játékosok meghívására más országokban is van példa, kiemelte a 2017-ben Eb-győztes oroszokat, akiknél számos korábbi profi nagypályás válogatott futballista szerepelt.

A tréner jelenleg 21 játékossal készül a kassai megméretésre, az újoncok pedig már két edzésen vannak túl. Juhászékkal kapcsolatban azt hangsúlyozta, számára nem csupán a futballtudás a fontos, hanem arra törekszik, hogy emberileg is megfelelő játékosokkal dolgozzon, és őket személyesen is ismeri és nagyra tartja. Úgy véli, velük erősödik a csapat, s ebbéli meggyőződését a két együtt elvégzett edzés is megerősítette.

A bő keretet a szakember június 3-ig szűkíti, Szlovákiába 13 mezőnyjátékos és 2 kapus utazik majd.

Pinkóczi Tibor, a szövetség alelnöke ismertette a csapat kassai programját. A csoportban az első mérkőzést június 4-én Portugália ellen vívja a csapat, majd másnap az ukrán, június 7-én pedig a török együttes következik.

„Június 11-én szombaton reményeink szerint a döntővel zárjuk majd a tornát” – jegyezte meg a sportvezető, aki azt is elmondta, hogy az Eb-t az M4 Sport közvetíti majd.

A minifutballt 5+1-es felállásban, 4x2-es kapura játsszák kispályán, szabad téren.

