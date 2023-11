Nagyarányú Chelsea-győzelem a londoni rangadón

9 emberrek fejezte be a meccset a Spurs.

Premier League - A Chelsea 4-1-re győzött a Tottenham Hotspur otthonában az angol labdarúgó-bajnokság 11. fordulóját lezáró hétfő esti londoni rangadón. Két kiállítás és összesen öt VAR által érvénytelenített gól színesítette a mérkőzést.

Az első hely visszaszerzését megcélzó hazaiak a 6. percben vezetéshez jutottak Sarr gólpasszából Kulusevski mattolta Sanchezt. majd a VAR egy Tottenham- és két Chelsea-gólt is érvénytelenített. A 33. percben emberhátrányba került a vendéglátó, Christian Romero már kár korábban is alaposan megdolgozott a kiállításért, ekkor azonban már nem úszta meg. Két percre pedig a rivális egyenlített, Cole Palmer lőtte be a tizenegyest. A Spurs ráadásul James Maddisont és Mickey van de Vent is elvesztette sérülés miatt.

Az 55. percben kilenc emberre fogyatkozott a Hotspur, Udogie-t állította ki Michael Oliver és a kettős hátrányt nem bírta ki, a 75. percben Nicolas Jackson váltotta gólra Raheem Sterling átadását. A végén, a 94. és a 97. percben újabb Jackson-gólok születtek, így a Tottenham idei első bajnoki-vereségét szenvedte el és maradt a második helyen, egy pontra lemaradva a címvédő Manchester Citytől.