Nagy Zsolt: „A legutóbbi Eb alatt is csak a tévé előtt tudtam szurkolni a válogatottnak"

Nagy Zsolt, a Puskás Akadémia válogatott labdarúgója szerint a nemzeti csapat rászolgált az Európa-bajnoki részvételre, arról pedig négy éve még csak álmodozhatott, hogy ő is szerepelhet a kontinenstornán.

Nem gondoltam, tényleg voltam mélyen is. A legutóbbi Eb alatt is csak a tévé előtt tudtam szurkolni a válogatottnak. Legfeljebb reménykedni, álmodozni tudtam arról, hogy mindez megtörténhet velem. Most már realitás"