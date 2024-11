Nagy visszatérőt hívtak be a Magyarország ellen készülő holland keretbe!

Hollandia vs Magyarország

Szoboszlai Dominik három csapattársa is helyet kapott az Oranje keretében.

Sorsdöntő mérkőzések várnak a magyar válogatottra a Nemzetek Ligája aktuális kiírásában. A döcögős kezdés után Marco Rossi labdarúgói felálltak a padlóról, sőt a Puskás Arénában még a győzelem tüze is fellángolt a holland válogatott ellen. Októberben végül meg kellett elégendi az egy ponttal, de a magyar válogatottra a Hollandiában megrendezésre kerülő visszavágó vár pár nap múlva.

Ronald Koeman szövetségi kapitány pedig nem is bízta a véletlenre a mérkőzések kimenetelét, hiszen a rendelkezésre álló legerősebb keretet rakta össze. Az Oranje összeállításába visszakerült a több hónapos sérülést maga mögött tudó Frenkie De Jong, valamint továbbra is aktívan épít Szoboszlai Dominik három liverpooli csapattársára - Virgil Van Dijk, Cody Gakpo, Ryan Gravenberch - az Oranje szövetségi kapitánya.

A cikk lejjebb folytatódik

Azonban némi változást is eszközölt a szakember, hiszen az októberi kerethez képest Micky van de Ven, Lutsharel Geertruida, Jerdy Schouten, Xavi Simons és Joey Veerman is kimaradt. Helyettük Mats Wieffer, Noa Lang, Devyne Rensch, valamint az előbb említett barcelonai középpályás került be.

Hollandia november 16-án fogadja a magyar válogatottat, majd három nappal később Bosznia-Hercegovina ellen zárja a Nemzetek Ligáját.