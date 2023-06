Nagy változások Londonban: tíz játékosát is eladná az új edző!

Egyeseknek már a kölcsönből sem kell visszamenniük.

A Celtictől a Tottenham Hotspurhöz érkező Ange Postecoglou több játékosától is megszabadulna, akikre a következő idényben már nem számít.

A Spurs számára csalódást keltő nyolcadik helyen végeztek, így nem indulhatnak el egyetlen európai kupaporondon sem. Az edzői stábban már volt változás, az újonnan kinevezett vezetőedző pedig megkezdte saját játékstíluásra faragni a csapatot. Ennek lehet áldozata tíz játékos is.

A The Athletic hírei szerint több, korábban meghatározó játékosától is elköszön a klub. Davinson Sanchez, Japhet Tanganga, Joe Rodon és Sergio Reguilon sem fogja többet felvenni a fehér mezt, az ausztrál vezetőedző szeretne egy sokkal jobb hátvédsort összehozni a következő évekre. A tréner akár kölcsönbe is küldené az említett labdarúgókat, de szívesebben adna tovább rajtuk.

Harry Winks Lucas Moura sorsára jut, mivel szerződése június 30-án lejár, újat pedig nem ajánlanak neki.

Giovani Lo Celso és Tanguy Ndombele kölcsönben töltötték az előző szezont, de játékukra továbbra sem számítanak a Spurs vezetői. A tavaly Antonio Conte kérésére érkezett Ivan Perisic rúdja is kifele áll a keretből, hiszen a mutatott játéka alapján nem terveznek vele hosszú távon a klubnál.

Az utolsó távozó az egyesületnél 2014 óta játszó Eric Dier, akinek szerződése a következő szezon végén jár le. Habár az ő maradása az egyik legvalószínűbb, egy jobb ajánlat esetén távozhat.

Az esetleges érkezők névsora is igen hosszú, mivel tárgyalnak James Maddison, Harvey Barnes, Guglielmo Vicario, Alex Scott és Jadon Sancho játékjogának megszerzéséről is. A legnagyobb "igazolás" a Spurs számára az lenne, ha meg tudná tartani angol válogatott támadóját, Harry Kanet.