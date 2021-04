Nagy üzlet lehet a Ronaldo Pogba csere!

Cristiano Ronaldo feszültnek tűnik. A portugál zseni a Juve legutóbbi meccse után eldobta a mezét a pályán - zavarosnak tűnő magyarázat szerint csak egy labdaszedőnek akarta átadni -, pedig a csapat még nyert is. Az elmúlt években több alkalommal is láthattuk már, hogy Ronaldo kiborul a pályán, ha nem érzi jól magát a bőrében, vagy leginkább a csapatában.

A feszültség érthető, hiszen a torinói együttes már kiesett a BL-ből, csoda lenne, ha megvédené a bajnoki címét és jelenleg azért harcol, hogy elérje az első négy hely valamelyikét és nyáron is ott lehessen a Bajnokok Ligájában.

Eközben a Juventus is bizonytalan a portugál jövőjét illetően, hiszen a Covid-19 járvány megráncigálta a klub költségvetését is és Ronaldo szerződése még egy évig érvényes, vagyis még ennyi ideig biztosan fizetni kell a játékos csillagászati fizetését, ami szezononként nettó 30 millió euró. Persze a klubváltás azért nem olyan egyszerű, hiszen Ronaldo azzal lemondana például arról az adókedvezményről, amelyet csak Olaszországban érvényesíthet, ami lássuk be nem két euró.

Ronaldo jövőjével kapcsolatban több találgatás is napvilágot látott már. Első körben leginkább a Real Madridot emlegették vele kapcsolatban, hiszen továbbra is jó a viszonya volt klubjának vezetőivel. Ellenben a spanyolok fiatalítani akarnak, ezért inkább Erling Haalandot és/vagy Kylian Mbappét vennék meg a nyáron. Persze, ha a PSG eladja a világbajnok támadóját, akkor mindjárt lenne pénze Ronaldo megvásárlására.

A calciomercato.com úgy étresült, hogy egy új lehetőség is képbe került és nyáron akár az is megeshet, hogy a Manchester United átadja a Juventusnak Paul Pogbát Ronaldoért cserébe. A francia játékos korábban rekordot jelentő összegért ment Torinóból Manchesterbe és a játékos ügynöke Mino Raiola korábban úgy nyilatkozott, hogy ügyfele nem akar hosszabbítani a vörösöknél. A Juve szívesen látná volt játékosát, vagyis akár mindenki számára jó lehet az üzlet.

