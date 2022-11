Nagy fogás: félmilliárdot érő válogatott védőt igazolt a Kisvárda - hivatalos!

Csak a Ferencvárosnál és a MOL Fehérvárnál vannak nála értékesebb játékosok.

Megvan az NB I első nagy szerzeménye a téli szünetben. A Kisvárda hivatalos honlapján jelentette be, hogy leigazolta Aleksandar Jovicicot a horvát élvonalbeli HNK Gorica csapatától.

A 27 esztendős, kétszeres bosnyák válogatott futballista értékét a Transfermarkt jelenleg 1,3 millió euróra (több mint 500 millió forintra) becsüli, amellyel a magyar bajnokság 16. legértékesebb játékosa, nála csak a Ferencvárosnál és a MOL Fehérvárnál vannak értékesebb labdarúgók.

Jovicic pályafutása szülőhazájában, a Prijedor csapatából indult, 2016 óta folyamatosan horvát élvonalbeli csapatokban szerepelt. Legutóbbi csapatában, a Goricában négy év alatt 134 bajnokin lépett pályára és ezeken öt gólt szerzett - írja a kisvardafc.hu.

„Igazán nagyon boldog vagyok, hogy aláírtam a szerződésemet a Kisvárda csapatához. Most már nem titok, a csapat nyáron is akart engem, ám akkor nem jött össze az üzlet, örülök, hogy most végre igen. Figyelemmel követtem az új csapatom szereplését, ismerek néhány srácot a keretből, mint honfitársamat, Jasmin Mesanovicot, vagy éppen Dominik Kovacicot, akivel sokszor játszottunk egymás ellen a horvát ligában. Mondhatom, igazán remek játékos, örülök neki, hogy immár egymás oldalán futballozhatunk. Bízom benne, hogy a csapat céljának éléréséhez én is hozzá tudok járulni, extra motivációt jelent a számomra, hogy kiléphessek az európai kupaporondra, ez a karrieremben még nem fordult elő. Már decemberben csatlakozom a csapathoz, lesz néhány napom arra, hogy megismerjem a körülményeket és a csapattársakat, hogy aztán januártól már újult erővel kezdjük a felkészülést" - nyilatkozta a Kisvárda honlapjának az új szerzemény.

