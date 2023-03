Nagy bajban a magyar légiós, ezért mellőzheti őt a klubja!

Édesapja nyilatkozatát nem nézte jól szemmel a német csapat edzője.

A Bundesligában szereplő Freiburg magyar légiósa, Sallai Roland édesapja, Sallai Tibor a napokban tett egy érdekes nyilatkozatot arról, hogy szerinte klubja azért ad kevesebb lehetőséget a fiának, mert nyáron Olaszországba fog igazolni. A kijelentése nem csak a magyar, de a német médiát is bejárta, a Freiburgnál pedig érthetően nem örültek neki.

A Freiburg vezetőedzője, Christian Streich a Sport Bildnek adott nyilatkozatában reagált az elhangzottakra:

"Sallai apja azt pletykálta, hogy szándékosan nem játszattam a fiát az utóbbi két meccsen, mert állítólag ajánlata van a Laziótól, és én nem szeretném, hogy a pályán bizonyítson és jól játsszon. De jó lenne, ha ott tartanánk, hogy ha egy Lazio, vagy egy Manchester City érdeklődik valamelyik játékosunk iránt, akkor már nem is játszatjuk őt. Jó lenne, ha megengedhetnénk ezt magunknak, és nem függnénk többé a játékoseladásokból befolyó pénztől."

"Nem tehetünk róla, hogy olyan szüleink vannak, amilyenek. Rolandot semmilyen kritika nem érheti ez ügyben, és ezt neki is megmondtam. Mégis mit kellene tennie? Azért került ilyen helyzetbe, mert ez az úr úgy gondolja, hogy ilyesmiket kell mondania. Még csak nem is ismerem, sosem találkoztunk. Nem is értem, hogyan lehet valakit ilyen fura pletykával ekkora nyomás alá helyezni. Roland épp azért bírja továbbra is a támogatásomat, mert elképesztő nyomás nehezedik rá" - tette hozzá a vezetőedző.

A lap szerint Freiburgban úgy érzik, Sallait egy ideje rossz tanácsokkal látják el. Állítólag klubváltási szándékáról is tudnak a csapatnál a tél átigazolási időszak, illetve háromszori tanácsadóváltása óta.

Streich mellesleg nem tagadta, hogy az utóbbi időszakban nincs megelégedve Sallai edzésmunkájával és a hozzáállásával.

„Nem volt túl jó az utóbbi meccseken, és az edzéseken sem, nem győzött meg, hogy több játékpercet érdemel. Nem véletlenül játsszanak annyit olyan játékosok, mint például Grifo, Gregoritsch, Doan, vagy Höler: egyszerűen jobban teljesítenek és jobb hangulatban is vannak – magyarázta. – Attól, hogy valaki nem játszik, még elvárom, hogy a következő edzésen kifogástalan legyen a hozzáállása. Megértem, ha feldúlt valaki. De ha az edzésteljesítménye nem a tőle telhető legjobb, akkor nincs keresnivalója a pályán. Én így látom a helyzetet” – zárta sorait az 57 éves német szakember.

Sallai 18 mérkőzésen lépett pályára eddig az idény során a Freiburgban, ezalatt egy gólt és egy gólpasszt jegyzett, de ősszel volt egy kellemetlen sérülése, amely miatt sok időt ki kellett hagynia.

