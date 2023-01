Nagy bajban a kameruniak – 21 játékos hazudott az életkoráról

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Nem ritka, hogy az afrikai futballisták életkorával trükköznek, sokszor derül ki utólag egy-egy futballistáról, hogy nem is annyi idős, amennyinek vallja magát. Így történt ez most a kameruni U17-es válogatottnál is, amely az UNIFFAC (Egyesült Közép-afrikai labdarúgó-szövetségek) tornájára készül, hiszen az IRM-tesztek után 30 játékosból 21-et elutasítottak, mivel hazudtak életkorukról.

A futballisták közül többeket azonnal elküldtek a nemzeti csapat akadémiájáról, és intézkedést tettek a pótlásuk érdekében. Az intézkedés a Kameruni Labdarúgó Szövetség beszámolója szerint az elnök szigorú utasításának eredménye volt, hogy véget vessenek a különböző trükközéseknek.

A szövetség jelenlegi elnöke, Samuel Eto'o számára kulcsfontosságú, hogy visszaszorítsa a korhatárcsalást, egy éve tartó elnöksége alatt már 44 játékost buktatott le.

