Nagy bajba került a Chelsea angol futballistája

A középpályás május 13-án áll bíróság elé.

A középpályása, Danny Drinkwatert megbüntették ittas vezetésért, valamint a bíróság előtt kell felelnie tettéért.

Az angol The Sun az elsők között számolt be a középpályás tettéről, azonban ezt később hivatalosan is megerősítették.

A játékos hétfőn az éjjeli órákban tartott hazafelé egy buliból, amikor nekiütközött egy másik gépjárműnek. Az ütközés után az út széli kerítést is megrongálta az autó.

Az autóban ülők kisebb sérüléseket szedtek össze.

- Danny Drinkwater, a Bollington Lane-en, április 8-án éjjel 0:30-kor letartóztatásra került, miután gépjárműve ütközött egy másik autóval.

- Óvadék ellenében távozhatott, és a stockporti bíróságon kell megjelennie május 13-án - áll a Cheshire-i rendőrség közleményében.

