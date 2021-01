Nagy Ádám osztályt és országot is válthat – irány Moszkva?

A CSZKA Moszkva mellett több európai ország klubjai érdeklődnek Nagy Ádám iránt – árulta el az M4 Sportnak a magyar válogatott középpályás menedzsere.

A válogatott játékos az angol második ligában szereplő Bristol Cityben futballozik, ebben a szezonban 13 találkozón lépett pályára és egy gólt szerzett. Pataky Tibor, a labdarúgó ügynöke a tévében megerősítette, hogy több európai országból is figyelik az angol másodosztályú Bristol City 25 éves magyar játékosát. „Rendkívül jól teljesít az utóbbi időben, alapember, minden mérkőzésen játszik, így nemcsak Oroszországban, hanem a jelentős európai futballkultúrákban is folyamatosan jelen van a neve.”

Nagy Ádám nemcsak a Bristolban, hanem a válogatottban is fontos játékos, hiszen főszerepe volt az EB-re jutásban, illetve a -sikerben is.

Pataky Tibor szerint az Eb-re kijutott magyar válogatott kerettagjai számára azért rendkívül fontos a téli átigazolási időszak, mert a kontinenstorna előtt most van az utolsó lehetőségük klubot váltaniuk azoknak a játékosoknak, akik ősszel kevés lehetőséget kaptak. „Minden válogatott játékosnak fontos, hogy stabilan játsszon és így tudjon felkészülni erre a nagyon fontos nyárra.”

Több csapat

A menedzser úgy véli, hogy az előttünk álló hetekben Bese Barnabás klubot válthat, hiszen keveset játszik a belga Oud-Heverlee Leuvenben: „Ő az egyetlen felnőtt válogatott játékos az ügynökségünknél, aki az utóbbi időben kevesebbet játszik, mint szeretnénk. Ez egy nagyon jó klub, jól is kezdődött, de változott a csapat taktikai felállása, ez okoz most változást. A klubbal egyeztetünk, hogy milyen tavasz elé nézhetünk, és ha kell, akkor a klubbal egyeztetve be fogunk avatkozni. Az ő esetében elképzelhető, hogy akár váltás is bekövetkezhet.”

Regisztrálj, tippelj és nyerj az Unibet oldalán. Goal olvasóknak extra 10.000 forint bónusz

Nem várható klubváltás a DAC-ban szereplő Schäfer Andrásnál, aki a menedzser szerint „remek helyen van” és „tökéletesen” alakul a pályafutása. „Nagyon jó klubban folyamatosan jól játszik, ezért is kerülhetett be a felnőtt válogatottba. Nem gondoljuk, hogy neki értelme lenne a váltáson gondolkodni.”

A cikk lejjebb folytatódik

Pataky Tibor szerint nagyon fontos év vár a 19 éves Bukta Csabára, aki a Salzburg fiókcsapatában, a Lieferingben szerepel. „Túl van egy vállműtéten, teljesen egészségesen várja a tavaszt. A Red Bull profi szerződést kínált neki, komolyan számolnak vele.”

Az -ben január 15-én kezdődik meg a téli átigazolási időszak, míg Európa topbajnokságaiban már az újév első hetében igazolhatnak a csapatok. A világjárvány miatt hónapok óta csak zárt kapuk mögött vagy csökkentett nézőszám mellett rendezhettek mérkőzéseket, emiatt pedig rengeteg pénztől estek el a klubok világszerte. Pataky Tibor hangsúlyozta, a járvány a pénzügyi nehézségek mellett a játékosok megfigyelésében is nehezíti a csapatok helyzetét. „Hatalmas változásokat hoz a téli átigazolási időszakba a járvány, hiszen a klubok nem tudnak utazni. Az elmúlt évtizedben a nemzetközi futballban bevett gyakorlattá vált, hogy anélkül nem vesz klub játékost, hogy élőben ne látták volna.”

Pataky Tibor ennek ellenére úgy gondolja, néhány csapat a nehezítő körülmények ellenére is okozhat meglepetést a téli átigazolási időszakban. „A téli átigazolási időszak annyiban más, mint a nyári, hogy ilyenkor elsősorban azok a csapatok igazolnak, amelyeknek nem úgy sikerült a szezon, ahogy tervezték. Mindenképpen lesznek meglepetések, ebben biztosak lehetünk.”