Nagy Ádám az olasz élvonalba kerülhet

Nagy Ádám, a Pisa magyar válogatott labdarúgója szerint a másodosztályban éllovas csapata számára annak ellenére reális céllá vált a feljutás, hogy nyáron jelentős szerkezeti átalakulás történt a klub élén, és így az osztályváltásra még a vezetők sem gondoltak feltétlenül.



A 26 éves középpályás az M4 Sportnak elmondta: nyáron nehéz volt meghoznia a klubváltásról szóló döntést, de örül annak, hogy meglépte, miként annak is, hogy a Bristol City után a Pisát választotta következő állomáshelyéül.



„A beilleszkedésemet nagyban megkönnyítette, hogy előzőleg három évet már lehúztam Olaszországban és a nyelvet folyékonyan beszélem. Erre még rájön, hogy folyamatosan jönnek az eredmények, egymás után nyerjük a meccseket és szerezzük a három pontokat” – nyilatkozta.



A középpályás elmondta: a pisai sportigazgatóval történt egyeztetés során abban maradtak, hogy ténylegesen majd csak két-három éven belül kellene az első osztályú tagságért folytatott versenyfutásban aktív szerepet vállalniuk.



„Ehhez képest elég jól állunk már most is, ha pedig az első év végén rögtön összejönne a feljutás, az lenne a non plus ultra. Három kör van még hátra a szezon feléig, majd jönnek a visszavágók, és ahogy most állunk, már abszolút reális cél lehet számunkra akár a feljutás is” - mondta. Hozzátette: bár voltak kisiklásaik, pontvesztéseik, szenvedtek váratlan vereséget, közvetlen riválisaikat, akikkel az elsőségért és a feljutásért csatáznak, sikerült legyőzniük.



„Ilyen volt például a Brescia elleni győzelem, de ilyen fontos találkozó vár ránk szombaton a Leccével szemben” – közölte.



A magyar válogatott őszi szereplésére a világbajnoki selejtezősorozatban „keserédesen” tekint vissza, hiszen a csoportban pótselejtezőn végző lengyelektől nem kapott ki az együttes, a hazai döntetlen mellett idegenben legyőzte őket. Közben viszont az albánokkal szemben „kívülről is gyötrelmes mérkőzéseken” kétszer is hasonló módon maradt alul a nemzeti csapat, ami „szomorú és dühítő” volt, ezekre „rossz visszaemlékezni” – fogalmazott.



„Ezek azok a mérkőzések, amiket hozni kell, ha pedig ez mégsem jönne össze, akkor is legyen egy unalmas, nézhetetlen döntetlen, mert akkor éppen tompák voltunk. Az viszont biztos nem fér bele, hogy kétszer egy nullával elintézzenek minket” – nyilatkozta.

