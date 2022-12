Nagy a baj Újpesten: az ügyvezető elmondta, miért áll a kiesés szélén a csapat

A kiesés szélén táncoló lila-fehérek ügyvezetője őszintén vallott a problémákról.

Az OTP Bank Ligában jelenleg a tizedik, utolsó bennmaradó helyet elfoglaló Újpest ügyvezetője, Berta Csaba a Büntető.com részére adott exkluzív interjújában őszintén beszélt arról, hogy a lila-fehérek milyen súlyos problémákkal küzdenek. Az üzletember a klub pontos büdzséjét is nyilvánosságra hozta, valamint kendőzetlenül elmesélte, hogy a nyáron elmaradt tulajdonosváltás mekkora károkat okozott.

– Az első hat meccsen nem tudott nyerni a csapat.

– Tavaly még rosszabbul kezdtünk, a 11. fordulóban nyertünk először. Hasonlóan rajtoltunk most is, de más okból. Minden onnan ered, hogy elmaradt a várt tulajdonosváltás, amire maga a tulajdonos és a szurkolók is számítottak. Ez beárnyékolta az átigazolási politikát is. Mivel minden készen állt a váltásra, Roderick Duchatelet-nek etikai és jogi alapja sem volt ahhoz, hogy elkezdjen új játékosokat igazolni, és lelkileg is felkészült rá, hogy megválik a klubtól. Ez elmaradt, így rengeteg időt veszítettünk, hiszen sok lejáró szerződésű labdarúgó, illetve kölcsönjátékos időközben már elhagyott minket. Július közepére sok NB I-es csapat már kész kerettel indult edzőtáborba, mi pedig azokkal mentünk, akik itt maradtak. Ezután tudtunk csak elkezdeni igazolni. Az érkezők többsége nagyon fiatal, érthetően nem volt köztük olyan tapasztalt futballista, aki rögtön be tudta volna lökni a hajót. Pozitív, hogy ilyen sok a fiatal, ígéretes játékos, de sok helyen hiányosak vagyunk, például csatárposzton, ezt télen meg kell oldanunk.

– Az igazolási politikát Újpesten gúzsba köti a klubmodell. A Duchatelet-modell lényege korábban az volt, hogy a saját tulajdonban lévő csapatok, a Charlton Athletic, a Standard Liege és az Alcorcón között köröztették a játékosokat, és akinek volt egy vagy két jó szezonja, vagy akár egy fél szezonja, gyorsan értékesítették. Mára Újpesten ez úgy változott, hogy túlnyomórészt külföldi légiósokat hoznak ingyen, gyengébb bajnokságokból. Ennek a szigorúan kordában tartott költségvetés a legfőbb oka?

– Igen. Szigorúan meghatározott igazolási sapkánk van, egy bizonyos összegnél nem költhetünk többet például a fizetésekre. Ahogy elszabadultak a játékosbérek az NB I-ben, úgy kerültünk mi egyre hátrébb a képzeletbeli fizetési rangsorban. Évről évre nehezebb volt jó játékosokat hozzánk csábítani, de így is lehet találni csiszolatlan, vagy elfelejtett gyémántokat! A legjobb példa erre Yohan Croizet, akit a belga bajnokság utolsó helyén szereplő együttes második csapatából hoztunk el, az eredményei pedig önmagukért beszélnek.

– Nincs hivatalos információ, csak pletykát hallani arról, hogy az Újpestnek jelenleg a legkisebb a költségvetése az NB I-ben. Mekkora a büdzsé?

– A felnőttcsapat éves büdzséje megközelítőleg hárommillió euró, de ha hozzávesszük a stadionbérleti díjat és az akadémia költségeit, akkor hatmillió euró körül járunk.

– Visszakanyarodva az igazolásokhoz: Újpesten előfordulnak olyan játékosok is, akiket a szurkolók sem igazán ismernek, alig játszottak az első csapatban: Yassine El Ghanassy egyszer lépett pályára, Victor Kantabadouno, Simeon Ajanah-Chinedu egyszer sem. Csak három név az elmúlt egy évből.

– Abban megegyezhetünk, hogy minden csapatnál előfordulnak mellényúlások, így nálunk is. Az a különbség, hogy mi ingyen hoztuk őket. Tudni kell, hogy az ön által felsorolt játékosokhoz hasonló állapotban érkezett hozzánk annak idején Obinna Nwobodo, akit aztán a török első osztályba tudtunk eladni, és idén közel hárommillió euróért adták tovább az MLS-be a Cincinnatihez. A másik jó példa Lirim Kastrati, akinek a góljával Magyar Kupát nyertünk.

Berta Csaba a beszélgetés során az Újpest utánpótlásáról, esetleges átigazolási terveiről is árult el részletes információkat.

Az interjú teljes egészen elolvasható a Büntető.com oldalán.

