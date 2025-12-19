„Na szia mentő!" A futballvilág is meghajolt a 4 éves hős előtt

Vasárnap este egy döbbenetes történetről osztott meg hangfelvételt az Országos Mentőszolgálat hivatalos Facebook-oldalán. Egy négyéves kisfiú példátlan bátorságáról tett tanúságot, amikor cukorbeteg édesanyját nem tudta felébreszteni. Nyomban tárcsázta a 112-t segélyhívó számot, és kihívta a mentőket, ezzel megmentve édesanyja életét.

A megható történet a futballtársadalom figyelmét is felkeltette, a Dorogi FC hivatalos Facebook-oldalán hívta meg Medárdot, hogy a csapat egyik tavaszi bajnokiján végezze el a kezdőrúgást:

„A 112-es hivószámot tárcsázó Medárd szemünkben egy igazi hős, ezért a jövőre 112 éves Dorogi FC vezetősége, szakmai stábja és játékosai szeretettel meghívják a kisfiút tavasszal egy hazai Dorog meccsre. Szeretnénk ha Medárd és családja elfogadná a meghívást, hogy megajándékozhassuk a bátor gyermeket, emellett felajánljuk neki a mérkőzés kezdőrúgását is"

– írták közleményükben.

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.