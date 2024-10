Na ez aztán a pletyka: A Real Madrid Rodi iránt érdeklődik!

Tchouameni távozhat.

A Real Madrid kész eladni Aurelien Tchouamenit, hogy helyet csináljon a Manchester City sztárjának, Rodrinak. A Madrid középpályája nem teljesített jól az idény elején, miután Toni Kroos távozott, és Carlo Ancelotti nem találta meg a megfelelő egyensúlyt. A Barcelona elleni legutóbbi vereség rávilágított a problémákra, így Florentino Perez és Ancelotti gyors megoldást keresnek.

Tchouameni a középpályán nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, ezért ő a legvalószínűbb eladásra ítélt játékos, hogy új opciót hozhassanak be. A hírek szerint a Madrid Rodrit is fontolgatja, aki a legutóbbi Aranylabda-győzelmével felkeltette az érdeklődést.

Rodri azonban két ok miatt nem biztos, hogy szívesen költözne Madridba. Először is, mert játszott az Atletico Madridnál, ahol egy év alatt nagy népszerűségnek örvendett, másodszor pedig a Real Madrid reakciója a Ballon d'Or győzelmére, amelyben Vinicius Junior-t megelőzte, a Real pedig emiatt bojkottálta az eseményt.