Na erre nem számítottunk: Dárdai Pál ennél a csapatnál térhet vissza?

Ez nagyot szólna!

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A cikk lejjebb folytatódik

Nagy múlttal rendelkező klub jött képbe!





Az FC Schalke 04 évek óta nem talál nyugalomra. A királykék edzői székben tapasztalható állandó változás is kulcsszerepet játszhatott az elmúlt évek sporteredményeiben és fejlődésének hiányában. Szinte úgy tűnik, mintha egyszerűen nem találnák meg a megfelelő embert a nagy klub körüli nehéz feladatokra. A 2017/18-as szezon végén Domenico Tedesco irányításával még a Bayern München mögött a második helyen végzett a csapat. Azóta a mélyrepülést nem lehetett megállítani. A 14., 12. és 18. helyezések után a Schalke a 2021/22-es szezonban a másodosztályba esett vissza, ahonnan azonnal sikerült visszajutniuk – amit csak egy szezon élvonalbeli szereplés követett, majd ismét kiesés. Tedescót követően tíz különböző edző felelt a Schalkéért. Néhányan, mint Büskens, Stevens vagy Kreutzer, többször is és ideiglenesen is vezették a csapatot. Jakob Fimpel a tizenegyedik név ebben a szomorú statisztikában. Most az a kérdés, ki lesz a sikertelen belga Geraerts utódja, és ki vezeti majd vissza az FC Schalkét a helyes útra?

Ennek kapcsán a német 90min.de megvizsgált néhány nevet, akik illenek a nagy S04-hez, és visszahozhatják a sikert Gelsenkirchenbe, ami már csak azért is érdekes számunkra, mert Dárdai Pál is szerepel a listán.

"Dárdai Pál a Hertha BSC-nél bizonyította, hogy egy nagy, hagyományokkal rendelkező klubban, nehéz környezetben, és egy tapasztalt profi játékosokból, valamint fiatal tehetségekből álló csapatban képes alkotni valamit. Ő is olyan típusú ember lenne, aki a sportbeli szempontokon túl is jól illene a Schalke 04-hez. Miután ismét távozott a fővárosból, jelenleg Dárdai jelenleg szabadúszó a profi futballban" - írta a cikk.