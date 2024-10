Na erre kiszámított: A Serie A-ba való visszatérésről tárgyal Mario Balotelli

Ez nagyot szólna!

A Genoa csaphat le a balhés támadóra.

Fabrizio Romano értesülései szerint Mario Balotelli eltökélt célja, hogy visszatérjen a Serie A-ba. A transzferguru megírta azt is, hogy Alberto Gilardino, a Genoa vezetőedzője szerda reggel fel is hívta az olasz támadót.



Balotelli jelenleg szabadúszó, így a tárgyalások már megkezdődtek egy esetleges közös folytatással kapcsolatban, noha más országból is érkezett ajánlat a támadóhoz.



Balotelli utoljára a 2019/20-as idényben szerepelt az olasz első osztályban, akkor 20 bajnokin öt gólt szerzett, a Brescia viszont ennek ellenére is kiesett a szezon végén.



A Genoa jelenleg a 18. helyen áll a bajnokságban, 7 mérkőzésen összesen 5 gólt szerzett a gárda.