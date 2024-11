Musiala mentett pontot a Bayern Münchennek a 111. Der Klassikeren

Borussia Dortmund vs Bayern München

Pedig közel egy órán keresztül vezetett a Dortmund.

A Borussia Dortmund és a Bayern München közötti 2024. november 30-i Der Klassiker mérkőzés döntetlennel ért véget a Signal Iduna Parkban.

Az első félidőben a hazai csapat szerzett vezetést Jamie Bynoe-Gittens góljával, amelyet Nico Schlotterbeck készített elő. A Dortmund jól tartotta magát, ám a Bayern a második félidőben fokozta a nyomást, és Jamal Musiala az 85. percben Michael Olise passzából kiegyenlített.

A mérkőzés során mindkét csapat erős védekezést mutatott, bár a Bayern dominált a labdabirtoklás terén. Több cserét is eszközöltek mindkét csapatnál, már az első félidőben: sérülés miatt Waldemar Anton helyére Niklas Süle jött be a hazaiaknál, míg a vendégeknél Harry Kanet váltotta Thomas Müller. Egyelőre nincs információ, hogy mennyi időre dőlhetettek ki az említett játékosok. A döntetlennel a Bayern München továbbra is vezeti a Bundesliga tabellát, míg a Dortmund küzd azért, hogy feljebb kerüljön a ranglétrán.