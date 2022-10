Münchenből érkezik az Újpest új játékosa

Fiatal német védekező középpályásra csapott le az Újpest.

Az Újpest FC hivatalos oldalán jelentette be, hogy szerződtette Luis Jakobit. A 20 éves német középpályás a Mainz 05 utánpótlásában kezdte meg labdarúgó karrierjét, ahol végig járta a korosztályos ranglétrát. A játékos a Transfermarkt adatlapja szerint tagja volt a német U16-os keretnek is, itt azonban nem lépett pályára. A mainziak U19-es együtteséből végül a SpVgg Greuther Fürth második csapatához került, majd a tavalyi szezont a Türkgücü Münchenél fejezte be.

Jakobi a pálya közepén bevethető, általában védekező középpályásként érzi jól magát.

„Szia Újpest! Nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek Újpesten, örömmel tölt el, hogy a klubbal és a klubbért dolgozhatok ebben a gyönyörű közegben, ebben a fantasztikus Stadionban. Remélem, hogy amint beilleszkedtem már a mérkőzéseken is szerepet kapok és hozzásegíthetem a csapatot a sikerekhez. Sokat fogok dolgozni az edzéseken és harcolni a pályán játékostársaimért, a teljes stábért és természetesen a szurkolókért is!” – idézte a klub weboldala Jakobit, aki magyarul köszöntötte a szurkolókat.

A szabadon igazolható játékosként érkező Jakobi a 39-es mezszámot viseli majd úgy együttesében.

