Meglepő helyről érkezhet Manuel Neuer helyettese.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A Bild információi szerint Yann Sommer is felmerült a Bayern Münchennél, mint az idény végéig kidőlő Manuel Neuer helyttese. A svájci hálóőr jelenleg a Borussia Mönchengladbachot erősíti, a bajor együttes ellen az elmúlt években pedig jó teljesítményt mutatott be. Szerződtetése azért is lehetne érdekes, mert a szezon végén lejár a szerződése a Mönchengladbachnál.

A svájci futballista mellett a világbajnokságon nagyszerű teljesítményt nyújtó horvát Dominik Livakovic, valamint a marokkói Yasine Bounou is szóba került, valamint az Aranykesztyűt megkapó Emiliano Martinez neve is ott van a jelöltek között.

A Borussia Mönchengladbach nem csak a kapusa miatt aggódhat, hanem a támadósorból Marcus Thuram miatt is, akit a legfrissebb hírek szerint az Arsenal szeretne a soraiban tudni. A londoni együttes azután kényszerül új támadó igazolására, hogy a világbajnokságon Gabriel Jesus hosszú időre kidőlt.

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A PSG–Bayern München mérkőzésen a párizsiak továbbjutása 1.9-szeres, míg a bajoroké 1.8-szoros szorzóval fogadható. (x)