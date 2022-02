Müller: inkább tömöm a nyulaimat, mint Haalandot a passzaimmal

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A Borussia Dortmund norvég támadója, Erling Haaland kegyeiért Európa legsikeresebb csapatai versengenek, a kérők között a Barcelona, a Real Madrid, a Manchester City és a Bayern München nevét is rendszeresen emlegetik. A Bild a napokban a vicces megnyilvánulásairól is ismert Bayern támadót, Thomas Müllert kérdezte meg, hogy mit szólna Haaland leigazolásához, őt is szívesen tömné-e gólpasszokkal.

Inkább tömöm a lovaimat és a nyulaimat – érkezett a csattanós válasz, amit sokan úgy értelmeztek, hogy Müller szívesebben játszik együtt Lewandowskival, mint a norvég tehetséggel. Müller egyébként a saját jövőjéről is beszélt, mint elmondta, még 18 hónap van hátra a szerződéséből, és egyelőre senki nem kereste még meg hosszabbításai ajánlattal a bajorok részéről.

A cikk lejjebb folytatódik

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A Bayern München-RB Leipzig rangadón a hazai győzelem 1.43, a döntetlen 5.10, a vendégsiker 6.25-szörös pénzt fizet. (x)