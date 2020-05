MU: legendás mezszámmal csábítanák Sanchót a csapathoz

A klub történetében nagy jelentőségű, korábbi klasszisok által viselt legendás hetes mezszámmal is csábítja a Manchester United Jadon Sanchót.

A Daily Mirror angol napilap információi szerint a manchesteriek továbbra is nagy erőket mozgósítanak az európai átigazolási piac egyik legfelkapottabb játékosának számító 20 éves szélső megszerzéséért.

Kiemelték: az MU-ban kulcsemberként foglalkoztatnák, és már félretették neki a hetes számú mezt, amelyet a klubnál korábban olyan klasszisok viseltek, mint George Best, Bryan Robson, Éric Cantona, David Beckham, illetve Cristiano Ronaldo.



A manchesteri klubot erősítő válogatott társ, Marcus Rashford korábban kifejtette, hogy nagyszerű játékosnak tartja Jadon Sanchót, és örülne a szerződtetésének.

Ebben egyetértett Callum Hudson-Odoi is, a válogatott támadója ugyancsak szívesen játszana Sanchóval, akit a londoniakkal is hírbe hoztak már.



Bár a brit sajtó 100 millió fontos manchesteri ajánlatról számolt be a 2022-ig érvényes dortmundi szerződéssel bíró Jadon Sancho megvételével kapcsolatosan, Ed Woodward, az MU ügyvezető alelnöke a napokban felhívta a figyelmet, hogy a koronavírus-járvány miatt idén nyáron az átigazolási időszak rendhagyó lesz.

Hozzátette: a hasonló nagyságrendű átigazolásokról szóló pletykák nem veszik figyelembe azt a pénzügyi realitást, amellyel a futball szembenéz ebben az időszakban.



Hans-Joachim Watzke dortmundi ügyvezető a Bildnek azt mondta: a tehetősebb klubok ne gondolják azt, hogy a válság miatt „levadászhatják” legjobb játékosaikat, mert „a piaci érték alatt” egyiküket sem fogják eladni.

Forrás: mti.hu