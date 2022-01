MU: ha Pogba marad, akkor Ronaldo megy

Tippelj az Újpest–Ferencváros derbire és 20-szoros pénzt nyerhetsz! Regisztrálj most! (x)

Egészen érdekes kettősség kezd kialakulni a Manchester Unitednél. Az már egészen egyértelmű, hogy Cristiano Ronaldo és Ralf Rangnick viszonya finoman szólva is hűvös. Egybehangzó értesülések szerint, ha a szakember marad az Old Traffordon, akkor a portugál zseni megy.

Paul Pogba egészen másként látja a dolgokat. A The Sun úgy tudja, hogy a francia abban az esetben marad nyáron Manchesterben, ha Ralf Rangnick irányítja a jövőben a csapatot.

A középpályás távozása is biztosnak tűnt – vitte volna a Juventus is –, ám Pogbát meggyőzte Rangnick eddigi tevékenysége és az is, hogy a szakember vezető szerepet szán neki a csapatban.

Amennyiben Rangnick továbbra is főszerepet ad a franciának és a klubnál, akkor a lap szerint meggondolhatja magát és folytatjatja a manchesteri pályafutását.

Más kérdés, hogy ebben az esetben Ronaldo szinte biztosan távozik.

