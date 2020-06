MTK: világbajnoki ezüstérmest igazoltak

„Az Budapest szerződtette a portugál Tiago Ferreirát” – jelentette be honlapján az -es újonc MTK.

A 26 éves ballábas, belső védő az FC Porto akadémiáján nevelkedett, ahol végigjárta a különböző korosztályokat. Tiago Ferreira sokszoros portugál utánpótlás válogatott, összesen 84 alkalommal szerepelt ezekben a csapatokban az U21-es korosztályig bezárólag. 2011-ben, 18 évesen a portugál U20-as válogatott tagjaként világbajnoki ezüstérmes lett.

Megfordult a belga élvonalban is, az MTK-hoz a román bajnokság élcsapatától, az Universitatea Craiovától érkezik. A jelenleg is dobogós helyen álló román klubbal nemzetközi tapasztalatokra is szert tett, hiszen mindhárom ott eltöltött szezonja során az Európa Ligában indulhatott el klubjával. A Craiovával román kupagyőztes lett, összesen 76 alkalommal lépett pályára tétmeccsen a klub színeiben, védőként öt gól előkészítésében vállalt szerepet.

„Több szempontból is komoly fegyverténynek tartom Ferreira megszerzését - mondta Polyák Balázs sportigazgató az új igazolásról. – Egyrészt egy jegyzett bajnokság élcsapatától érkezik hozzánk, másrészt a teljes hazai mezőnyt tekintve hiányposztra érkezik, hiszen ballábas belső védők terén nincs túlkínálat idehaza sem. Úgy gondoljuk, hogy beleillik a csapat játékstílusába, éveket töltött el az FC Porto utánpótlásában, ez a játékán is érződik, hiszen egy olyan védő, aki részt vesz a játék építésében.”

Ferreira jelenleg hazájában tartózkodik, a nyári felkészülés kezdetén csatlakozik majd a keretünkhöz, így akkor mutatkozik majd be szurkolóinknak is.