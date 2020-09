Mourinho: szükségem van egy csatárra

José Mourinho bízik benne, hogy még az átigazolási szezon vége előtt érkezik egy csatár csapatába.

„Igen, szükségem lenne egy támadóra, de tisztázni szeretném, hogy a klub is tudja, hogy mit szeretnék és ők is akarnak igazolni. De hogy meg is fogjuk-e szerezni? Nagyon remélem, a csapat egyensúlya miatt nagyon fontos lenne egy csatár. Tudom, hogy jelenleg nálunk játszik Anglia egyik legjobbja, Kane személyében, de egy olyan játékost akarunk, aki képes mellette játszani, szóval nem feltétlenül egy tartalékot keresünk mögé. Egy olyan csatárt keresünk, aki hozzátesz a csapatunkhoz és Harry-vel egyszerre is a pályán lehet” – mondta a portugál szakember.

A hírek szerint Arkadius Milik, a lengyel csatára a kiszemelt, aki inkább tűnik egy Harry Kane klónnak, így különösen furcsa, amit mond Mourinho miszerint az angol mell és nem mögé keres másik csatárt. Nehéz elképzelni, hogy két ennyire hasonló típusú, karakterisztikájú középcsatárt huzamosabb ideig együtt játszatna a Special One. Az előző szezonban óriás problémát jelentett a Tottenhamnek, hogy sérülés miatt Kane-t és Sont is hosszabb időre nélkülözniük kellett, így érthető, hogy mélyebb kerettel szeretnének nekivágni az új szezonnak.

Miliket korábban már a Juventusszal, illetve a Rómával is szóba hozták, utóbbi Cengiz Ündert ajánlaná egy csereügylet keretein belül. A 26 éves lengyel támadó 2016 óta a Napoli játékosa, az első két szezonjában folyamatosan sérülésekkel bajlódott. A dél-olasz csapat színeiben 122 mérkőzésen 48 gólt szerzett. A transfermarkt 32 millió euróra becsüli értékét.

A vasárnap az Everton ellen, hazai pályán kezdi meg idei szereplését a Premier League-ben.