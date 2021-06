Mourinho szerint a németek ki is eshetnek az Eb-csoportunkból

Nyerj 35 millió forintot rossz tippekkel az Unibet Eb-játékán! Regisztrálj most!

José Mourinho nem éppen optimista a német válogatott európa-bajnoki esélyeit illetően. A következő szezontól az olasz AS Romát irányító tréner a The Sunnak adott interjújában beszélt arról, hogy szerinte akár ki is eshet a Nationalelf a csoportjából, amelynek egyébként a magyar válogatott is tagja.

"Úgy gondolom, hogy kieshetnek a csoportból. Megtörténhet" - vélekedett a portugál sztáredző.

"Az észak-macedónoktól elszenvedett hazai vereség történelmi jelentőségű volt" - utalt a német válogatott márciusi blamájára, amikor 2-1-re kaptak ki a náluk sokkalta alacsonyabban jegyzett együttestől. Ezzel egyébként a németek csak a harmadik helyen állnak vb-selejtező csoportjukban. - "Nehéz megérteni, miért voltak ilyen rosszak az elmúlt években."

Mourinho azonban úgy látja, sok játékosnak, például Hummelsnek, Müllernek és Neuernek, valamint az Eb után a szövetségi kapitányi posztról távozó Joachim Löwnek is plusz motivációt jelenthet, hogy valószínűleg ez lesz az utolsó kontinenstornája a német válogatottal, s kiemelte Joshua Kimmich szerepét is.

"Ő kiváló példa, egy olyan fiatal játékos, aki nem csak a német csapat jelenét, hanem a jövőjét is megtestesíti."

A német válogatott magyarok elleni összecsapása június 23-án, szerdán lesz Münchenben.

