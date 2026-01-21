Mourinho ezúttal a Real Madrid vezetőedzőjének szúrt oda

Szerda este a Juventus a Benficát fogadja a labdarúgó Bajnokok Ligája főtábláján. A rangadót megelőző napon José Mourinho, a lisszaboniak vezetőedzője – aki korábban éppen a torinói klub egyik legnagyobb hazai riválisát, az Intert irányította – sajtótájékoztatót tartott, ahol nemcsak a mérkőzésről, hanem az edzői kinevezésekről is markáns véleményt fogalmazott meg.

Egy újságírói kérdésre válaszolva a 62 esztendős portugál szakember pikírt megjegyzést tett, amelyet sokan a Real Madrid jelenlegi vezetőedzőjének, Álvaro Arbeolának szóló üzenetként értelmeztek. A történetnek külön pikantériát ad, hogy a Xabi Alonsót váltó Álvaro Arbeola 2010 és 2012 között éppen a portugál szakember irányítása alatt futballozott a madridiaknál.

„Mindig meglep, amikor olyan vezetőedzőt neveznek ki a világ legfontosabb klubjainak élére, akik korábban még semmit sem bizonyítottak a kispadon. Ez számomra a mai napig érthetetlen. Nem lepődtem meg, amikor a Milan Massimiliano Allegrit nevezte ki, akkor sem, amikor a Juventus Luciano Spallettit, vagy amikor az AS Roma Gian Piero Gasperinire bízta a csapatot. Ezek logikus döntések voltak. Azon viszont csodálkozom, amikor valaki edzői tapasztalat nélkül kapja meg a világ egyik legnagyobb klubjának kispadját” – fogalmazott Mourinho.

A kétszeres Bajnokok Ligája-győztes tréner a sajtótájékoztatón saját jövőjéről is kapott kérdést. Arra, hogy megfontolná-e a Juventus kispadjának átvételét, amennyiben a torinói klub megkeresné, rövid, de egyértelmű választ adott.

„Természetesen” – mondta az a szakember, aki az Interrel triplázott a 2009/2010-es idényben.