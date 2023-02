Mourinho kiosztotta a Roma szurkolókat, majd a médiának is nekiment

"Veletek is csak azért beszélek, mert muszáj"

José Mourinho nem jókedvűen adott sajtótájékoztatót, annak ellenére, hogy csapata 1-0-re győzött az olasz labdarúgó-bajnokság 23. fordulójában a Verona ellen.

A José Mourinho vezette csapatokra jellemző, hogy sokkal fontosabb az eredményesség, mint a szép játékstílus. Ez a felfogás egyes csapatok szurkolótáborának nem is tetszik, ezek közé tartoznak az AS Roma szimpatizánsok is. A drukkereknek nem tetszik a portugál szakember hozta felfogás és ennek hangot is adtak a Verona elleni hazai találkozón.

Habár a csapat 1-0-ra nyert Ola Solbakken 45. percben szerzett góljával a szurkolók kifütyülték kedvenceiket. A sajtótájékoztatón Mourinho is állást foglalt a drukkerek véleménynyilvánításáról:

„Csalódott vagyok, amiért nem kapják meg a srácok az elismerést azért a munkáért, amit nehéz körülmények között elvégeztek. Nem tudják, vagy nem akarják megérteni ezeket a körülményeket a szurkolók. Amikor telt ház van, mint a Bodö/Glimt ellen, ez a stadion meg tudja nyerni nekünk a meccset. Sajnálatos, amikor viszont olyan, mint ma. Egyetlen elhibázott passzért már fütyülni kezdtek 15-30 perc után, nem értik, mit akarunk elérni a csapattal."

A portugál edző ezután a sajtó munkatársainak is odaszúrt egyet, akikkel korábban sem ápolt jó viszonyt.

„A média sem segít, a többi csapat fantasztikus, de ha mi nyerünk, akkor mázlink volt. Én már öreg vagyok, nem vágyom elismerésre, de a játékosaimnak szüksége van rá és meg is érdemlik. Az elmúlt másfél évben nem adtam interjút, veletek is csak azért beszélek, mert muszáj és így nem büntetik meg a klubot. Pedig lenne mit mondanom, de nem ez a megfelelő idő. Majd idény után beszélek.”

-nyilatkozta a vezetőedző a meccs utáni sajtótájékoztatón.

A szurkolók elégedetlensége ellenére a csapat a hétvégén szerzett ponttokkal a tabella harmadik fokára lépett fel.

