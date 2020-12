Mourinho elmondta hány év van még előtte a kispadon

A Special One szinte miden trófeát megnyert már, de egyelőre eszében sincs abbahagyni az edzősködést, akár 70 éves koráig is dolgozhat még.

Legalábbis erre utal, hogy kijelentette: még 10-15 év van a karrierjében.

Az 57 éves szakember több országban is megfordult már és mindenhol nyert trófeát a csapatával. Ez alól egyelőre a Tottenham kivétel, de ha valóban 70 éves koráig dolgozik majd a portugál, akkor akár össze is jöhet neki egy siker a Spurs-szal.

Több csapat

„Nagyon fiatal vagyok még, vagyis nem lenne meglepő, ha még 10-15 évet dolgoznék – mondta Mourinho a Web Summit-on, a világ egyik legnagyobb technológiai konferenciáján. – A siker és a sikeres karrier között nagy különbség van. A siker egy pillanat, ami összefüggésbe hozható a tehetséggel, vagy az ember éppen jókor volt jó helyen. A sikeres pályafutás már egészen más kérdés, mert ez folyamatosan gyarapszik és én mindig ilyet akartam. Ez a DNS-em része. Ha élvezem, amit csinálok, ha frissnek érzem magam, akkor az motivációt jelent és én szerettem volna mindig egy másik dimenzióba emelni a játékosokat. Tudom: az emberek nem ezt gondolják rólam, de nagyon szerény embernek tartom magam. Midig szeretnék tanulni, igyekszem jobb lenni és az én munkámban a tapasztalatok vihetnek előre. Ma sokkal jobb vagyok mint 10 vagy 20 évvel ezelőtt. Mindenki azt mondja, hogy hosszú a karrierem, ami igaz, de egyelőre nem látom a végét. Ugyanazt a szenvedélyt és vágyat érzem minden nap. Ez számomra öröm. Az őszülésnek semmi köze a munkához.”

Mourinho a világ egyik legelismertebb szakembere, ami már csak azért is különleges, mert nem áll mögötte egy fényes labdarúgó pályafutás.

„Ma az emberek előtt több út is áll, hogy labdarúgó edzővé váljanak. Két, három évtizeddel ezelőtt szinte kizárólag a volt játékosok előtt adódott lehetőség és ez sokak számára jelentős akadály volt. Elfelejtették, hogy az emberek tanulhatnak is és az így megszerzett tudást hozzáadhatják a futballista múlthoz, még akkor is ha az nem valami fényes. Ma, aki szereti a futballt, de nem elég tehetséges ahhoz, hogy kiemelkedő pályát fusson be, képezheti magát. Tudományos karriert építhet, amelyben szakértője lehet a labdarúgás módszertanának, kutathatja a sportágat és ezáltal akár jobb szakember is lehet, mint mások. Számomra ez még gát volt, de manapság ezzel már nem kell küzdeniük az emberenek. Úgy gondolom, hogy ez az örökség, amit hátrahagyok.”

