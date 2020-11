„Mourinho átmosta a játékosok agyát!”

Tim Sherwood a Tottenham korábbi játékosa és menedzsere szerint Jose Mourinho átmosta a Suprs játékosok agyát és minden esélye megvan a csapatnak arra, hogy a szezon végén bajnok legyen.

A londoniak jól kezdtek: kilenc meccsen szereztek húsz pontot és a nyitányon elszenvedett vereséget követően összekapták magukat és magabiztosan menetelnek, ráadásul a 6–1-es legyőzésekor bizonyították, hogy látványosan is tudnak támadni. Ezzel együtt, ha kell, akkor minden szépség nélkül fel tudja őrölni ellenfelét az együttes, amely a liga legjobban védekező együttese. A elleni 2–0-s győzelem után pedig sokan már arról beszélnek, hogy Mourinho úton van a negyedik angol bajnoki címe felé.

„Megtalálta a hangot a játékosokkal – mondta Sherwood a talkSPORT-nak. – Emellett nagyon jól igazolt, hiszen Sergio Reguilon, vagy éppen Pierre-Emile Hojbjerg is bevált, illik a csapat és az edző stílusához. Jose átmosta a játékosai agyát és a futballisták elhitték, hogy csak dolgozniuk kell és akkor trófeákat nyernek. És miért ne hinnének benne? Húsz trófeát nyert és a Spurs is elkezdett győzni, a futballisták pedig elkezdtek hinni benne. ”

