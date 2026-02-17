Goal.com
Bózsik Tamás

Most videójátékban is megnézheted Szoboszlai 25 méteres bombagólját! - VIDEÓ

Animálva is ugyanakkora gól.

A Liverpool szurkolói Szoboszlai Dominik Barnsley elleni FA-kupában szerzett gólját szavazták meg január legszebb találatának - írta meg a Marca. Köztudott, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya nagyjából 25 méterre a kaputól szánta rá magát egy távoli lövésre, ami védhetetlenül vágódott a bal felső sarokba. 

A Vörösök támogatójának számító EA FC 26 videójáték fejlesztői rögtön meg is alkották a találatot. A valódi és az animált lövést egymás mellett nézve kijelenthető: egyik sem kisebb gól a másinál. A videót IDE kattintva lehet megtekinteni.

Szoboszlai azt a Hugo Ekitikét előzte meg a szavazáson, aki a Newcastle United kapuját vette be Kerkez Milos indításából még január 31-i Premier League-találkozón.

A Barnsleynak lőtt gólja után egyébként valósággal szárnyra kapott a magyar középpályás: hét tétmérkőzésen lépett pályára azóta, ezeken négyszer is eredményes volt, illetve kiosztott két gólpasszt 

