Most vagy soha: a Real Madrid ultimátumot adott Mbappénak!

Ha most nyáron nem vált klubot Kylian Mbappé, akkor sosem teljesítheti be gyerekkori álmát. Erről ír a Sunday Times és az AS, akik szerint a Királiy gárda ultimátumot intézett a világbajnok támadónak. Mint ismeretes, Mbappé szerződése nyáron lejár jelenlegi csapatánál, a PSG-nél, így szabadon tárgyalhat a jövőjéről. Több sajtóorgánum szerint a francia támadó már meg is egyezett a Real Madriddal, azonban hivatalos bejelentés még nem született a klubváltásról, a madridiak azonban sürgetnék a megoldást.

Az ultimátum szerint ha most nem ír alá a Real Madridhoz Mbappé, akkor végérvényesen lemondanak róla, és sosem játszhat majd a Blancóknál, bár a játékos többször is kijelentette, hogy gyermekkori álma valósulna meg az átigazolással. Ugyanakkor a Real Madrid igyekvése nem véletlen: a PSG egy rövid távú, két éves időtartamú, csillagászati összeget tartalmazó szerződéssel próbálja maradásra bírni legértékesebb játékosát.

