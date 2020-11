​Most akkor mi van Messi és Griezmann között? Teleregény 125. fejezet

A korábbi csapattárs Ivan Rakitic cáfolja Griezmann ex-menedzserének szavait, lássuk az ő gondolatait a Griezmann-Messi szappanoperáról.

Ivan Rakitic cáfolta Olhats azon állítását, miszerint Lionel Messi és Antoine Griezmann nem jönnek ki Barcelonában, sőt a középpályás arra számít, hogy a két szupersztár hamarosan újra csúcsformába kerül és akkor a nem kívánatos pletykák is egy csapásra megszűnnek.

Az argentin és a francia játékos közötti kapcsolat azóta foglalkoztatja a futballvilágot mióta a világbajnok Griezmann 2019 nyarán megérkezett Barcelonába.

Griezmann helyzete persze nem volt könnyű, hiszen hatalmas elvárással szembesült, de a 29 éves játékosnak nem sikerült megtalálni azt a szikrát ami lángra lobbanthatta volna a teljesítményét, így -többek szerint- Messi szemében az első számú közellenség lett a csapaton belül.

