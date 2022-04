Moratti: „Dybala vagy Lukaku? Nem tudnék dönteni!”

Massimo Moratti az Inter korábbi elnöke nem tudna dönteni Paulo Dybala és Romelu Lukaku között, de azt állítja, hogy a csapatnak erősítésre van szüksége a támadósorban.

Dybala szabadon távozhat a Juventustól, míg Lukaku nyáron hagyta el az Intert és igazolt a Chelsea-be, de nem lenne bonyolult visszaszerezni, hiszen a támadónak ellentmondásos szezonja van Londonban. Mindkét támadót összehozták a milánói klubbal, miközben arról is hallani, hogy Lautaro Martinez az Arsenalban vagy a Tottenham-ben folytathatja.

„Dybalát leigazolnám, ő nagyon jó játékos – mondta Moratti a Radio Unonak. – Ugyanakkor az Internek szüksége van egy klasszikus centerre. Ha nem Lukakura, akkor valaki másra. Dybala és Lukaku között nem tudnél választani. Lautaro jó csatár, de nem tudta magából kihozni azt, amire képes, hiányzott egy extra lépés. Minden lehetősége adott, hogy jól játszon, remélem a következő meccseken meg is teszi. Edin Dzeko nélküle is jól teljesített és Joaquin Correa is jó csatár.”

Az Inter jelenleg két ponttal marad el az első helyen álló Milan-tól, vagyis még van esélye a címvédésre.

„Van még hátra néhány meccs és az úgynevezett kiscsapatok elleni találkozóktól jobban félek. A Juventust sem szabad leírni, mindig győznek valahogy és sosem adják fel.”

