Montenegrói válogatott középcsatárt vett kölcsön a DVTK

Moszkvából érkezett.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A cikk lejjebb folytatódik

A labdarúgó NB I-ben szereplő DVTK a hivatalos honlapján bejelentette, hogy szerződtette az egyszeres montenegrói válogatott Marko Rakonjacot. A 24 éves támadó a Lokomotív Moszkvától érkezik egy évre kölcsönbe.





Marko Rakonjac szülővárosában kezdett el focizni, majd a belgrádi Čukarički játékosa lett, ahol fokozatosan építették be az első csapatba, és amikor 26 bajnokin 11 gólt szerzett (valamint pályára lépett az Európa Konferencia Liga selejtezőjében is), akkor Oroszországba értékesítették a játékjogát. Eközben folyamatosan tagja volt hazája korosztályos válogatottjainak, majd 2022-ben a Görögország ellen megnyert mérkőzésen bemutatkozott az A-válogatottban is. Az előző idényben a moszkvai Lokomotiv kölcsönjátékosaként a topolyai FK TSC-ben szerepelt, és a bajnoki mérkőzések mellett pályára lépett a BL-selejtezőben, valamint az EL-csoportkörben a West Ham United, az Olympiacos és a Freiburg ellen is.

- Örülök, hogy a Diósgyőr játékosa lehetek, mert az a Vajdaságból is jól érzékelhető, hogy az OTP Bank Liga minősége évről évre javul, és a DVTK meghatározó tagja a mezőnynek. Az is Diósgyőr mellett szólt, hogy imádok nagy közönség előtt játszani, és ahogy a videókon láttam, itt lesz erre lehetőségem - mondta Marko Rakonjac. Egy kisebb betegség miatt nem játszottam az egymás elleni téli felkészülési meccsen Spanyolországban, de láttam a találkozót, és a meccs után meg is állapítottuk a társakkal, hogy jó kis csapat ez a Diósgyőr. Amikor megkeresett a DVTK, akkor elsőként ez az élmény jutott eszembe, majd a magyarországi csapattársamnál, Soós Bencénél érdeklődtem, aki megerősített abban, hogy érdemes elfogadni egy ilyen nagy múltú klub ajánlatát. Tetszik a DVTK által felvázolt jövőkép, a létesítmények, különösen a stadion, ami még hangulatosabb lesz, amikor megtelik szurkolókkal. Ezt követően sokat beszéltem Vladimir Radenković-csal - akivel dolgoztam együtt a Crvena zvezdánál -, és ő meggyőzően ecsetelte, hogy milyen játékot szeretne látni a pályán, és milyen szerepet szán nekem. Persze azt egyszer sem hallottam a szájából, hogy fix kezdőjátékos leszek.

Középcsatárként - esetleg a két támadó egyikeként - számomra a gólszerzés a legfontosabb, ennél már csak a csapat sikere tesz boldogabbá. És nem csak arra várok, hogy mikor tudom értékesíteni a helyzetet, hanem vissza-visszalépegetve kiveszem a részem a csapatjátékból, valamint szívesen szolgálom ki a társakat is. Bízom benne, sikeres idény előtt állunk!