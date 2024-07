Montella: Nagyon boldog vagyok, mert sikerült büszkévé tennünk a drukkereinket - Eb 2024

Rangnick csalódottan értékelt.

Vincenzo Montella, a török labdarúgó-válogatott olasz szövetségi kapitánya szerint játékosai a lelküket is beletették a németországi Európa-bajnokság keddi nyolcaddöntőjében aratott Ausztria elleni 2-1-es sikerbe.



Az 50 éves szakember kiemelte, ahhoz, hogy legyőzzék a riválist, többre volt szükség, mint csupán taktikai felkészülésre és az előre megtervezett játék megvalósítására. Úgy vélte, futballistái mélyen magukba néztek és a lelküket is beleadták a küzdelembe.

Az Eb eddigi egyik legjobb mérkőzésén Merih Demiral duplájával a második félidő elején már kétgólos volt a török előny, de az osztrákok Michael Gregoritsch 66. percben szerzett góljával szépítettek, így a végjáték kifejezetten izgalmasan alakult. Az utolsó percben például Mert Günok védett óriásit Christoph Baumgartner közeli fejesénél.

"Senki nem adta fel és minden egyes játékosom a lelkéből futballozott, edzőként pedig pontosan tudom, hogy az ehhez hasonló találkozókat csak így lehet megnyerni. Kell még a sikerhez hit és a meggyőződés, valamint sok minden más is. Folytathatnám a felsorolást, de a lényeg az, hogy láttam, ahogy ezek a tulajdonságok megjelentek a játékosaimnál és ez nagyon büszkévé tett" - fogalmazott a meccs utáni nyilatkozatában Montella.

Az olasz szakember számára egyfajta reváns is lehetett ez az összecsapás, Ausztria ugyanis márciusban barátságos mérkőzésen 6-1-re verte Törökországot.

"Az egy csúnya folt az edzői karrieremen, de számítottam a csapatra abban, hogy segítenek kijavítani azt a kisiklást. Tisztelem Ausztriát és az edzőjüket, de ahogyan a futballisták, úgy mi, edzők is sportemberek vagyunk és a versengés a lételemünk. Valahol mélyen ott volt bennem, hogy szeretném jóvá tenni azt a vereséget, mert ugyan az egy barátságos meccs volt, de nemzetközi szinten ilyesmi nem létezik" - fogalmazott Montella.

A törökök az eltiltott csapatkapitányuk, Hakan Calhanoglu, valamint a védő Samet Akaydin nélkül voltak kénytelenek játszani az osztrákok ellen, a legjobb nyolc között pedig a hollandokkal szembeni összecsapáson Orkun Kokcu és Ismail Yuksek nem állhat a kapitány rendelkezésére sárga lapok miatt. Montella szerint "okoz némi fejtörést", hogy hogyan állítsa össze a csapatát a hollandok elleni meccsre, de nem tartja valószínűnek, hogy az ellenfél számára nehezebb lesz így felkészülni.

"Hatalmas tömeg szurkol nekünk és Törökországban zsigeri szenvedély és szeretet övezi a válogatottat, úgyhogy nagyon boldog vagyok, mert sikerült büszkévé tennünk a drukkereinket. Folyamatosan érezzük a szeretetet és a támogatást, de az ezzel járó felelősséget is, az álmok valóra váltásához pedig az első naptól kezdve keményen kell dolgozni. Mi ezt tettük a torna kezdetétől és most is így fogunk cselekedni, miután megünnepeltük ezt a győzelmet" - mondta Montella.

Német kollégája, az osztrák válogatottat szövetségi kapitányként irányító Ralf Rangnick úgy vélte, csapata mindent megtett az egyenlítésért.

"Ha kétgólos hátrányba kerülsz, akkor nem túlságosan könnyű a helyzeted, de sikerült szépítenünk és maradt időnk arra, hogy összehozzunk egy döntetlent. Persze szerencsére is szükség van, például ha Baumgartner fejese a végén bemegy, akkor megnyerhettük volna a meccset" - mondta a 66 éves tréner, aki úgy fogalmazott, el sem hiszi, hogy haza kell utazniuk. "Sporttörténeti esélyünk volt, a negyeddöntőben Hollandiával találkozhattunk volna. Úgy készültünk, hogy folytathatjuk még az utunkat" - nyilatkozta csalódottan Rangnick.

