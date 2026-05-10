A verekedés miatt félbeszakadt a mérkőzés

A Monostorpályi hivatalos Facebook-oldalán szólalt meg az esettel kapcsolatban, elmondásuk szerint a történtek után a monostorpályi játékosok saját testi épségük érdekében levonultak a pályáról, a játékvezető pedig félbeszakította a mérkőzést, ami ezt követően már nem is folytatódott – derült ki a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) honlapjára feltöltött beszámolóból.

A felnőttek mérkőzése sem ment le nyugodt körülmények között

A történtek miatt a Sárréti DSK–Monostorpályi SE felnőtt mérkőzés némi csúszással kezdődött, és sajnos ezen a találkozó sem ment el incidens nélkül, ugyanis egy szurkoló beszaladt a pályára.

A Monostorpályi SE hivatalos közleményét változtatás nélkül közöljük:

Botrányos meccsek Udvariban (megpróbáljuk irásba foglalni a történteket)

Ijfúsági csapatunk jó iramú, élvezetes meccset játszott, amely 5-3-as hazai vezetésnél félbeszakadt. Egy lökdösődés után Papp Csabi került földre, akit az egyik hazai játékos egy hazai szurkolóval felváltva ütött és rúgott, ezt követően a csapatunk saját bizonságának érdekében levonult a pályáról, a játékvezető pedig beszüntette a mérkőzést.

A felnőtt meccs ezt követően csúszással indult, felnőtt csapatunk a “kiállásban” sem volt biztos. Az udvari közeg vélhetően megfogta a Pest megyéből érkező játékvezetői hármast, mert az utóbbi hetekhez hasonlóan egy egyértelmű büntető elmaradt a mérkőzés elején. Sajnos nem nagyon tudunk mit kezdeni az elmaradt tizenegyesek után játékvezetőket ért retorziókkal, jobban örülnénk pályán hozott jó döntéseknek. A mérkőzés ezt követően monostori mezőnyfölényt és szervezett udvari játékot hozott. Vitatható körülmények között megszerzett hazai gólokat követően kétszer is egalizáltunk, azonban a hajrában a felnőtt meccsen is elszabadult a pokol, itt sem úsztuk meg pályára befutó néző nélkül. Végeredmény 2-2, no comment. Bízunk benne, hogy a szintén Udvariban lejátszandó holnapi serdülő meccset megússzuk pályára befutó hazai szurkoló nélkül. A tartalékosan is nagyot küzdő Sárrétudvarinak gratulálunk.

