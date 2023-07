Monor Solomon a Spursbe igazolt

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Monor Solomonnal erősít a Spurs.

A Tottenham Hotspur az elmúlt napokban Harry Kane eladása kapcsán került a hírekbe, most viszont igazoltak egy játékost. Monor Solomon érkezik a Fulhamtől, Fabrizio Romano értesülései szerint az izraeli már túl is van az orvosin és holnap hivatalosan is aláír.



A 23 éves futballista a Shakhtar Donetskben került fel az európai futball térképére 2018 nyarán, aztán tavaly nyáron igazolt a Premier League-be. Első szezonjában 19 mérkőzésen 4 gólt szerzett. A játékos csak kölcsönben szerepelt Gera Zoltán ex-csapatánál, így a Shakthar kapja az átigazolási díjat.