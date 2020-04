Monaco: Fabregas több, mint 2 millió fonttal segíti a klubját

Brit sajtóhírek szerint Cesc Fábregas, az AS Monaco spanyol válogatott labdarúgója a teljes fizetését elengedte a következő négy hónapra.

A 32 esztendős játékos ezzel a tettel kíván segíteni a csapatán, amely pénzügyileg jelentős veszteségeket szenved el a koronavírus-járvány következményeként.

A számítások szerint ezzel a nemes cselekedettel Cesc Fabregas a négy hónap alatt több mint 2 millió fontot spórol meg a Monacónak.

A The Telegraph úgy tudja, Fabregas továbbá felajánlotta azt is, hogy a stábtagoknak, akiket 30 százalékos fizetéscsökkentéssel kellett sújtani, kifizeti a levont összeget, így az együttes dolgozói továbbra is megkapják a teljes bérüket.

Forrás: nemzetisport.hu