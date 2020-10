MOL Magyar Kupa: minden NB I-es csapat továbbjutott

A MOL 7. fordulójában összesen 32 mérkőzést rendeznek, ebből egyet már korábban lejátszottak, 28-at szerdán és csütörtökön, 3 pedig novemberben lesz.

Október 21-én a Budaörs és a Csákvár már korábban játszottak egymással.

A két NB2-es klub összecsapása már az első félidőben eldőlt. A 21. percben a hazaiak szerezték meg a vezetést Molnár Tibor góljával, azonban 6 perc alatt megérkezett a válasz, Vörös Tamás egyenlített és még a szünet előtt Papp Milán és Kocsis Bence is betalált. A második játékrészben már senki nem szerzett gólt, így maradt az 1-3-as végeredmény.

Több csapat

Budaörsi SC – Aquital FC Csákvár 1-3 (1-3)

Gólszerzők: Molnár (11’), ill. Vörös (27’), Papp (39’), Kocsis (45’)

Szerdán 27 meccs került megrendezésre:

Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő (NB3) – MOL Fehérvár FC 1-4 (0-2)

Gólszerzők: Tóth (48'), ill. Evandro (26'), Zivzivadze (30', 63'), Nikolics (90+2')

A mérkőzés egyik talán legérdekesebb pillanata az volt, amikor egy kutya berohant a pályára és elvitte a labdát. Ami a labdarúgást illeti, a vendégcsapat a mérkőzés elején kihagyott egy büntetőt, de még így is magabiztosan nyerte meg a találkozót. Az első félidőben Evandro, és Budu Zivzivadze talált be. A második játékrész elején Tóth Tibor szépíteni tudott, Zivzivadze azonban megszerezte a fehérváriak 3. gólját, és a mérkőzés hajrájában Nikolics Nemanja is eredményes volt.

Csácsbozsok-Nemesapáti SE (NB3) – Budapest 0-2 (0-0)

Gólszerzők: Tóth-Gábor (53'), Gale (81')

A címvédő az első félidőben nem bírt harmadosztályú ellenfelével. A meccs első góljára 53 percet kellett várni, ekkor a 19 éves Tóth-Gábor Kristóf talált be. A 81. percben a 18 éves barbadosi támadó, Thierry Gale volt eredményes.

Lipóti Pékség SE (NB3) – ZTE FC 1-3 (1-2)

Gólszerzők: Füredi (7'), ill. Szépe (9'), Bobál (27'), Szánthó (51', büntető)

Meglepetésre a hazaiak szereztek vezetést már a 7. percben Füredi Ádám révén, két perccel később azonban Szépe János egyenlített, majd a 27. percben Bobál Dávid góljával átvették a vezetést a zalaiak. A második félidőben büntetőhöz jutottak a vendégek, amit Szánthó Regő értékesített, és ezzel már a végeredményt állította be.

Dabas-Gyón FC (NB3) – Budafoki MTE 2-3 (1-1)

Gólszerzők: Karacs (19'), Ablonczy (90', büntetőből) ill. Szabó (16'), Kovács (57'), Ihrig-Farkas (117')

A vendégcsapat szerezte meg a vezetést Szabó Máté góljával a 16. percben, Karacs Roland azonban három perccel később egyenlített. Az 57. percben Kovács Dávid ismét megszerezte a vezetést, de a mérkőzés utolsó percében büntetőhöz jutottak a hazaiak, amit Ablonczy Gerjén a kapuba lőtt, és ezzel kiharcolta a hosszabbítást. Ihrig-Farkas Sebestyén a 117. percben eredményes volt, így a budaiak jutottak tovább.

Szentlőrinc (NB2) – FC 0-4 (0-0)

Gólszerzők: Mance (97',98'), Plesk (110'), Knezevic (118')

Az első 90 percben nem született gól, így hosszabbítás következett, azonban a hosszabbításra a hazaiak elfáradtak, és a felcsútiak 4 gólt is szereztek fél óra alatt. Antonio Mance duplázott, de Jakub Plesk és Josip Knezevic is betalált.

Gyöngyösi AK-Mátra Beton (NB3) – Zsóry FC 1-4 (1-2)

Gólszerzők: Molnár (3'), ill. Szeles (16'), Jurina (38'), Nagy (60'), Katanec (73')

Meglepetésre a papíron gyengébb hazaiak szereztek vezetést már a 3. percben Molnár Marcell révén, amire csak a 16. percben jött válasz Szeles Tamástól. A 38. percben Marin Jurina is betalált, a második félidőben pedig Nagy Dániel és Matija Katanec volt eredményes.

Bátaszék SE (NB3) – Budapest 1-7 (1-4)

Gólszerzők: Tóth (44'), ill. Lencse (21', 26', 62'), Prosser (36'), Nagy (70'), Ikenne-King (75', 83')

Gyakorlatilag kiütötte harmadosztályú ellenfelét az MTK. A hazaiak mindössze egyszer voltak eredményesek Tóth Tamás révén, a vendégek közül azonban Lencse László 3, George Ikenne-King 2, Prosser Dániel és Nagy Zsombor pedig egy-egy gólt szereztek.

III. Kerületi TVE (NB3) – Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB2) 2-1 (1-1)

Gólszerzők: Kokenszky (21'), Remili (52'), ill. Gajdos (27')

A hazaiak szerezték meg a vezetést a 21. percben Kokenszky Imre góljával, amire Gajdos Zsolt 6 perc alatt válaszolt, így 1-1-es állással mehettek szünetre a csapatok. A második játékrészben Mohamed Remili szerezte meg a győztes gólt, így az alacsonyabb osztályú csapat jutott a következő fordulóba.

Zsámbéki SK (NB3) – Tállya KSE (NB3) 1-3 (0-1)

Gólszerzők: Monori (58' büntetőből) ill. Tóth (17', 89' büntetőből, 90')

A vendégek mindhárom gólját Tóth Lukás szerezte, a 17., valamint a 90. percben akcióból, míg egy perccel második gólja előtt büntetőből volt eredményes. A Zsámbék egyetlen gólja szintén büntetőből született Monori Norbert révén.

Zalaszentgrót VFC (NB3) – Tiszafüredi VSE (NB3) 0-1 (0-0)

Gólszerző: Barna (86')

A mérkőzés egyetlen gólját Barna Viktor szerezte a hajrában, ezzel kiharcolta a továbbjutást.

Ceglédi VSE (NB3) – FC Ajka (NB2) 0-1 (0-1)

Gólszerző: Lakatos (24')

Az előzőhöz hasonlóan ezen a találkozón is egy találat döntött, Lakatos István már az első félidő közepén megszerezte a győztes gólt.

Kiskunfélegyházi HTK (NB3) – Dorogi FC (NB2) 1-5 (1-3)

Gólszerzők: Nagy (25'), ill. Mészáros (12', 54'), Csillag (13'), Kovács (28'), Girsik (90')

A Dorog már az első negyedóra után két góllal vezetett, Mészáros Áron és Csillag Dárius találtak be, Nagy Viktor a 25. percben szépíteni tudott, de Kovács Máté három perccel később megszerezte csapata 3. gólját. A második játékrészben ismét Mészáros, majd az utolsó percben Girsik Áron volt eredményes.

Érdi VSE (NB3) – Kolorcity Kazincbarcika SC (NB2)

A hazai csapat koronavírus fertőzések miatt nem tudott kiállni, így automatikusan a vendégek jutottak tovább.

Kabai Meteorit SE (NB3) – Fémalk Dunavarsány (NB3) 0-2 (0-0)

Gólszerzők: Králik (108'), Bata (112')

Rendes játékidőben egyik csapat sem szerzett gólt, így hosszabbítás következett, amely során Králik Balázs, és Bata Csongor volt eredményes.

SBTC (NB3) – PMFC (NB2) 1-3 (1-2)

Gólszerzők: Hegedűs (32'), ill. Németh (29'), Bohata (39'), Kónya (57')

Az első gólt a vendégek szerezték Németh Márk révén a 29. percben, de a hazaiak három perc alatt egyenlíteni tudtak Hegedűs Martin góljával. Bohata Ádám még az első félidőben újra megszerezte a vezetést a Pécs számára, majd Kónya Dávid az 57. percben beállította a végeredményt.

Taksony SE (NB3) – HR-Rent Kozármisleny (NB3) 2-0 (0-0)

Gólszerző: Simon (74', 90+2')

A mérkőzés mindkét gólját Simon Attila szerezte a második játékrész második felében, így a hazai csapat jutott tovább.

Tarpa SC (NB3) – BTE Felsőzsolca (NB3) 4-1 (2-0)

Gólszerzők: Barta (36'), Kurilcsik (43'), Nádimov (72'), Djácsenkó (88'), ill. Molnár (90')

A hazai csapat négy gólt szerzett, Barta Gábor, és Kurilcsik Vitálij az első, Nádimob Norbert és Djácsenkó Vitalij pedig a második félidőben volt eredményes. Molnár Dávid a mérkőzés utolsó percében tudott szépíteni.

BVSC-Zugló (NB3) – DVSC (NB2) 0-2 (0-1)

Gólszerzők: Szécsi (13'), Sármány (90')

Az NB2 listavezetője már a 13. percben vezetést szerzett Szécsi Márk révén, majd Sármány Kristóf az utolsó percben állította be a 2-0-ás végeredményt.

Eger SE (NB3) – Vasas FC (NB2) 0-2 (0-2)

Gólszerzők: Feczesin (10'), Pekár (11')

A mérkőzés már az első 11 percben eldőlt, először Feczesin Róbert, egy perccel utána Pekár László volt eredményes.

FC Nagykanizsa (NB3) – DEAC (NB2) 1-2 (0-1)

Gólszerzők: Török (83'), ill. Kertész (32', 89')

Kertész Tamás a 32. percben szerzett vezető gólt, a hazaiak pedig csak a 83. percben tudtak egyenlíteni, azonban Kertész a találkozó vég előtt egy perccel ismét betalált, így a vendég csapat jutott tovább.

Monor (NB3) – BFC Siófok (NB2) 2-2 (0-0) Büntetőkkel: 4-5

Gólszerzők: Lettner (84'), Ficsor (113'), ill. Tömösvári (54'), Horváth (111')

A vendégek kétszer is vezettek először Tömösvári Bálint, a ráadásban pedig Horváth Péter góljával, de a Monor mindig egyenlíteni tudott, a 84. percben Lettner Lóránt gólja hosszabbítást harcolt ki, Ficsor Richárd találata miatt pedig büntetőpárbaj következett, amit a vendégek nyertek meg 4-5 arányban.

Cso-Ki Sport (NB3) – Hódmezővásárhelyi FC (NB3) 0-1 (0-1)

Gólszerző: Pleszkán (42')

A találkozó egyetlen, mindent eldöntő gólját a hódmezővásárhelyi Pleszkán Tibor szerezte a 42. percben.

Soroksár SC (NB2) – WKW ETO Győr (NB2) 3-2 (2-0)

Gólszerzők: Csernik (1'), Derekas (14', 56') ill. Priskin (48'), Dvorschák (81')

A hazaiak végig vezettek már az első perctől kezdve Csernik Kornél révén. Derekas Zoltán mindkét félidőben eredményes volt. A vendégek csak szépíteni tudtak, először Priskin Tamás, majd Dvorschák Gábor talált az ellenfél kapujába.

ASR Gázgyár (NB3) – Kaposvári Rákóczi FC (NB2) 1-5 (0-1)

Gólszerzők: Sergő (60'), ill. Szarka (20'), Erdei (47'), Bíró (67'), Földi (89'), Szakály (90+1')

A vendégek közül Szarka Ákos az első, Erdei Alex, Bíró Dominik, Földi Botond és Szakály Attila pedig a második félidőben tudtak gólt szerezni, a hazaiaktól csak Sergő Márton volt eredményes.

Kecskeméti TE (NB3) – Master Good 0-1 (0-1)

Gólszerző: Horváth (35')

A találkozón született egyetlen találat a kisvárdai Horváth Zoltán nevéhez fűződik.

Dunaújváros (NB3) – Újpest FC 0-6 (0-1)

Gólszerzők: Beridze (1', 52'), Bacsa (46'), Gigic (54'), Katona (67'), Stieber Z. (88')

A lila-fehérek kiütötték harmadosztályú ellenfelüket. Giorgi Beridze mindkét félidőben betalált, a második játékrészben azonban Bacsa Patrik, Petar Gigic, Katona Máté és Stieber Zoltán is eredményes volt.

Tegnap két mérkőzést játszottak:

Nyíregyházi Spartacus FC (NB2) – Paksi FC 1-2 (0-0)

Gólszerzők: Ötvös (75'), ill. Hahn (83' 109')

Rendes játékidőben csak 1-1 gól esett, a hazaiaknál Ötvös Bence volt eredményes a 75. percben, majd Hahn János a 83. percben válaszolt. A hosszabításban szintén Hahn volt eredményes.

Békéscsaba 1912 Előre (NB2) – DVTK 0-3 (0-0)

Gólszerzők: Ramalho (57' 89'), Omarashvili (75')

A vendégeknél Ramalho volt kétszer eredményes, előbb az 57. majd a 89. percben, míg Omarashvili a 75. percben tudott gólt lőni.

Három további mérkőzés pedig novemberben, a válogatott szünetben kerül majd megrendezésre:

2020. november 11. 16.00. Sza-bi Qualit Ménfőcsanak (NB3) – Szombathelyi (NB2)

2020.november 13. 14.30. Szolnoki MÁV FC (NB2) – Gyirmót FC Győr (NB2)

2020.november 14. 14.45. Bicskei TE (NB3) – Ferencvárosi TC