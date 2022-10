Mohamed Szalah döntött a Premier League El Clásicóján

Nem hozott sok gólt a Premier League csúcsrangadója.

A címvédő Manchester City a Liverpool otthonába látogatott a Premier League 11. fordulójának zárómérkőzésén. Az első félidő főleg Erling Haaland lehetőségeiről szólt, azonban a norvég támadó ma nem volt olyan gólérzékeny, mint az elmúlt hetekben.

A fordulást követően sokkal lüktetőbbé vált a játék, helyzetek itt is, ott is kialakultak. Haaland szó szerint kikaparta a kihagyhatatlan helyzetet Phil Fodennek, aki nem is hibázott közvetlen közelről. Azonban Anthony Taylor játékvezető annulálta a találatot, mivel a City csatára szabálytalanul szerezte meg a labdát Fabinhótól.

Nem sokkal később Mohamed Szalah lépett ki egy az egyben, azonban Éderson hatalmas bravúrral mentett, bár a brazil kapus bele is sérült a védésbe, de szerencsére nem kellett lecserélni.

Az egyiptomi támadó a 78. percben Joao Cancelo hibáját követően ismét egy az egyben léphetett ki, és másodszor pedig már nem hibázott, a bal alsóba helyezte a labdát. 1-0.

Több gól már nem született a mérkőzésen, így a Liverpool visszakapaszkodott a tabella első felébe, míg a Manchester City visszacsúszott a harmadik helyre a bajnokágban.

