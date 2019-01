Mohamed Salah lett Afrikában az Év-játékosa

Kedden este ünnepélyes keretek közt adták át a 2018-as év legjobb afrikai játékosainak, csapatainak és szakvezetőinek szóló trófeákat.

Az Afrikai Labdarúgó Szövetség által szervezett ceremóniát Szenegálban rendezték meg.

Meglepetés ezúttal nem született, ugyanis a férfiaknál a legjobbnak a Liverpool-al parádézó, és az egyiptomi válogatottal az oroszországi világbajnokságra kijutó Mohamed Salah-ot választották.

Salah a kategóriában Pierre-Emerick Aubameyang-ot, valamint liverpooli csapattársát, Sadio Manét előzte meg a voksoláson.

Mohamed Salah is the African Player of the Year 2018. For the second time in a row #AiteoCAFAwards18 pic.twitter.com/iLKIFDnZqB — CAF (@CAF_Online) 8 January 2019