Modric horvát rekordot állított be

Luka Modric, a Real Madrid középpályása beállította Darijo Srna rekordját és a horvát válogatott történelmének legtöbb mérkőzésen pályára lépő játékosa lett.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

A 35 éves, 2018-as Aranylabdás a Ciprus elleni 1-0-ra megnyert VB-selejtezőn állította be a másik horvát legenda 135 mérkőzéses rekordját, kedden Málta ellen ő válhat az egyeduralkodóvá.

Luka Modric couldn’t hold back the tears after his team-mates gave him a standing ovation for becoming Croatia’s most-capped player of all time 🇭🇷



What a player ❤️ pic.twitter.com/0FhHSCrReW