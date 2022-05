Modric új szerződést kap Madridban

Az ötödik BL-siker után jöhet az új megállapodás aláírása is.

Luka Modric elkezdheti a tizedik szezonját a Real Madridnál, mert új ajánlatot kapott a klubtól – tudta meg a GOAL.

A királyi gárda ebben a szezonban a hazai szuperkupa és a bajnokság után a BL-t is megnyerték és Modric bizonyította, hogy továbbra is vezére tud maradni a csapatnak. A játékos szerződése június 30-án lejár, de a Madrid szeretné megtartani a következő szezonra is.

A 36 éves játékos 45 meccsen három gólt szerzett és 12 gólpasszt adott a mögöttünk hagyott idényben. A GOAL információi szerint még az is benne van a pakliban, hogy a megállapodást 2024-ig hosszabbítják meg, ha az új idényben is jól teljesít a veterán játékos.

„Remélem innen vonulhatok vissza, Madrid az otthonom. Nagyon boldog vagyok a klubnál és a városban is” – mondta a hónap elején a Marcának Modric.

A játékos 2012-ben érkezett a Realhoz a Tottenham-től, azóta összesen 462 mérkőzésen szerepelt a csapatban és összesen 19 nagy trófeát nyer. Időközben 2018-ban átvette az Aranylabdát is.

