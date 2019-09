Modric nevével bővült a sérültek listája a Real Madridnál

Lassan egy teljes kezdőt ki lehet állítani a sérültekből a Királyi Gárdánál.

Egyre rosszabb helyzetbe kerül a , már ami a sérüléseket illeti. A klub hivatalos közleményben erősítette meg, hogy Luka Modric is csatlakozott a maródiak eddig is népes táborához.

Modric eddig csak két bajnokin lépett pályára a szezonban: az első fordulóban piros lapot kapott a Celta Vigo ellen, majd az eltiltás lejárta után Zinedine Zidane csereként küldte be a Villarreal elleni döntetlen alkalmával.

A 34 éves középpályásra azonban egy ideig ismét nem számíthat a francia mester, miután combizomsérülést szenvedett a horvát válogatottban.

Modric a horvát csapat mindkét Eb-selejtezőjén pályára lépett, az Azerbajdzsán elleni 1-1-es döntetlen alkalmával pedig ő szerezte a csapat egyetlen találatát.

A válogatott mérkőzések alatt Modric mellett Luka Jovic is megsérült, rajtuk kívül pedig Brahim Diaz, Ferland Mendy, Thibaut Courtois, Mariano Diaz, Sergio Ramos, Rodrygo, Eden Hazard, James Rodriguez és Isco is problémákkal küzd, míg Marco Asensio térdsérülése miatt ebben a szezonban nem is léphet pályára.

A Királyi Gárda nyári igazolásai közül eddig egyedül Eder Militao nem szenvedett még sérülést

Zinedine Zidane-nak tehát alaposan fájhat a feje a következő bajnoki előtt, amit a csapata szombaton a Levante ellen fog lejátszani.

