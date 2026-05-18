Eldőlt, hogy a 40 esztendős Modric ott lesz-e a világbajnokságon

Negyvenévesen is ott lehet pályafutása ötödik világbajnokságán Luka Modric: Zlatko Dalic szövetségi kapitány hétfőn kihirdette Horvátország bő, 26 fős keretét a 2026-os vb-re, amelyben a Milan rutinos középpályása is helyet kapott. A 2018-as Aranylabdás klasszis újabb történelmi mérföldkőhöz érkezhet, hiszen a tornán elkönyvelheti 200. válogatott mérkőzését is.

Modric először még a 2006-os németországi világbajnokságon szerepelt vb-n, azóta pedig generációkon átívelő vezéralakja lett a horvát nemzeti csapatnak. A középpályás kulcsszerepet játszott a 2018-as vb-ezüstéremben, majd négy évvel később a katari bronzérem megszerzésében is. A horvát legenda jelenleg 196 válogatott mérkőzésnél jár, így jó esélye van rá, hogy az idei tornán elérje a bűvös kétszázas határt. A rutinos karmester szezonja ugyan nem zárult problémamentesen – áprilisban arccsonttörés miatt műtéten esett át –, ugyanakkor az előzetes várakozásoknak megfelelően felépült időben, és bekerült Dalic keretébe.

A horvát válogatottban több tapasztalt játékos is helyet kapott. A 37 éves Ivan Perisic pályafutása negyedik világbajnokságára készülhet, míg Mateo Kovacic és Andrej Kramaric szintén száz fölötti válogatottsággal érkezik a tornára. A keretben ott van Josko Gvardiol is, aki januárban lábsérülés miatt műtéten esett át, de május közepén már visszatért a Manchester Citybe. A védő így időben felépült ahhoz, hogy ott lehessen a vb-n.

Horvátország a világbajnokság előtt Belgium és Szlovénia ellen játszik felkészülési mérkőzést, majd az angol, ghánai és panamai válogatottal találkozik a csoportkörben.

A torna ugyanakkor nemcsak Modric számára jelenthet történelmi pillanatot. Cristiano Ronaldo és Lionel Messi is rekordot dönthet, amennyiben hatodik világbajnokságukon lépnek pályára – ilyenre a férfiak mezőnyében még soha nem volt példa.

