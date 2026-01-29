Döntött az MLSZ: Eltiltások az NB I-ben, rasszizmus miatt bűnhődhet a Nyíregyháza

Játékosokat és szakembert is elmeszelt a FEB

A fegyelmi határozatok értelmében az alábbi személyek kényszerülnek pihenőre a következő bajnoki mérkőzéseken:

Katona Bálint (Nyíregyháza Spartacus FC): 2 soron következő férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésre szóló eltiltás.

2 soron következő férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésre szóló eltiltás. Juhász István (Kolorcity Kazincbarcika SC): 1 soron következő férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésre szóló eltiltás.

1 soron következő férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésre szóló eltiltás. Milovanovic Zarko (ETO FC, sportszakember): 1 soron következő férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzéssel kapcsolatos tevékenységtől való eltiltás.

Eljárás rasszizmus és pirotechnika miatt

A legsúlyosabb ügy a Nyíregyháza Spartacus FC-t érinti. A FEB tájékoztatása szerint a klubbal szemben rasszizmus és diszkriminatív magatartás gyanúja miatt indult eljárás a 19. forduló eseményei kapcsán.

Ezen felül további négy sportszervezet számíthat büntetésre kevésbé súlyos fegyelmi vétségek – például megbotránkoztató bekiabálások vagy pirotechnikai eszközök használata – miatt. Ezeket az ügyeket a szövetség a közeljövőben, egy összevont eljárás keretében fogja elbírálni.

