Döntött az MLSZ: Eltiltások az NB I-ben, rasszizmus miatt bűnhődhet a Nyíregyháza

Játékosokat és szakembert is elmeszelt a FEB
A fegyelmi határozatok értelmében az alábbi személyek kényszerülnek pihenőre a következő bajnoki mérkőzéseken:
- Katona Bálint (Nyíregyháza Spartacus FC): 2 soron következő férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésre szóló eltiltás.
- Juhász István (Kolorcity Kazincbarcika SC): 1 soron következő férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésre szóló eltiltás.
- Milovanovic Zarko (ETO FC, sportszakember): 1 soron következő férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzéssel kapcsolatos tevékenységtől való eltiltás.
Eljárás rasszizmus és pirotechnika miatt
A legsúlyosabb ügy a Nyíregyháza Spartacus FC-t érinti. A FEB tájékoztatása szerint a klubbal szemben rasszizmus és diszkriminatív magatartás gyanúja miatt indult eljárás a 19. forduló eseményei kapcsán.
Ezen felül további négy sportszervezet számíthat büntetésre kevésbé súlyos fegyelmi vétségek – például megbotránkoztató bekiabálások vagy pirotechnikai eszközök használata – miatt. Ezeket az ügyeket a szövetség a közeljövőben, egy összevont eljárás keretében fogja elbírálni.
Gólparádéval indult 2026 az NB I-ben – nézd vissza a 19. forduló összes találatát.
A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is!