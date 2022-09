MLSZ: "Dzsudzsák azért nem egyedüli csúcstartó, mert Királynak is volt búcsúmeccse"

A Szövetség sajtófőnöke reagált a kritikákra.

Mint tegnap megírtuk, több volt válogatott futballista és edző is kritikusan nyilatkozott Dzsudzsák Balázs búcsúmeccsével kapcsolatban.

Szabó Gergő, a magyar labdarúgó-válogatott sajtófőnöke a Sport TV Mai helyzet című műsorában kifejtette, miért érdemli meg a Debrecen középpályása, hogy még egyszer utoljára pályára léphessen a nemzeti csapatban.

"Az MLSZ alapvetése, hogy minden olyan játékost, aki nagyon sokat tett hozzá a válogatott életéhez, sikereihez, eredményeihez, az méltóképpen tudjon elbúcsúzni a válogatottól, és méltóképpen tudjuk elbúcsúztatni mi is, az MLSZ és válogatott közösen. Épp ezért nem is lehet kérdés, hogy Balázs abszolút ebbe a kategóriába tartozik, aki igenis megérdemel egy búcsúmeccset. Lehetett olvasni mindenféle kommentet, hogy csak azért kap búcsúmeccset, hogy egyedül legyen válogatottsági csúcstartó. Azért annak, aki így gondolkodik, felhívnám a figyelmét, hogy most azért nem egyedüli csúcstartó, mert a Király Gabinak is volt egy búcsúmeccse, aki szintén, és ez nem is lehet kérdés, ugyanúgy megérdemelte a búcsúmeccset, ahogy Balázs megérdemli, hogy neki is legyen" - mondta Szabó, aki a műsorban beszélt az elmúlt évek legfontosabb változásairól, a csapaton belüli hangulatról is.

