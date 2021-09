MLS: Sallói Dániel duplázott

Sallói Dániel két góllal járult hozzá a vendég Sporting Kansas City 3-1-es győzelméhez a Dallas FC ellen az MLS alapszakaszának szerdai játéknapján.

A klub honlapja szerint a magyar válogatott szélső ezúttal is kezdő volt, a 13. és a 61. percben talált be, majd a 78. percben lecserélték. A Dallasban Schön Szabolcs a második félidőre állt be.

Az augusztusban Los Angelesben rendezett All-Star-mérkőzésen is szerepelt Sallóinak hat gólpassz mellett már 15 találata van a mostani idényben, ezzel harmadik a góllövőlistán. A Sporting Kansas City a nyugati főcsoport második helyén áll, a Dallas a 11.

Gazdag Dániel a 74. percben lépett pályára a Philadelphia Union együttesében, amely 1-1-et játszott a New York Red Bulls otthonában. A Philadelphia a keleti főcsoport ötödik helyén áll.

Sallói, Gazdag és Schön egyaránt tagja az októberi két világbajnoki selejtezőre készülő magyar válogatott keretének.

